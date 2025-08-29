Carlos Alcaraz, a octavos por la vía rápida

29 ago. 2025
El español Carlos Alcaraz solo necesitó de una hora y 44 minutos este viernes para solventar su partido de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos contra el ítalo-argentino Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final del ‘grande’ neoyorquino.

Tras lucir un nivel estelar contra Reilly Opelka y el italiano Mattia Bellucci, Alcaraz prolongó su momento dulce y alcanzó las 80 victorias en su carrera en un ‘grande’.

El murciano, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, recuperará el número uno en el ránking mundial si iguala o mejora el resultado del italiano Jannik Sinner en este torneo.

Vive un gran momento de forma Alcaraz, que sumó su triunfo número 20 en el cemento neoyorquino y que apenas ha perdido tres veces en este torneo en su carrera.

La de este viernes, en el partido que abrió el programa de la pista Arthur Ashe en la mañana local, fue la victoria número 57 del gran año de Alcaraz, que pelea en la Gran Manzana por su séptimo título del curso. Además, desde abril luce un asombroso balance de 42 victorias por tan solo dos derrotas.

No dio opción al ítalo-argentino Darderi, nacido en Villa Gesell (Argentina), pero que compite representando la bandera italiana, en el primer enfrentamiento absoluto entre ambos.

Puso el partido cuesta abajo de forma inmediata Alcaraz. Logró la primera rotura en el segundo juego del partido y apenas perdió dos puntos con su saque en un primer set que terminó 6-2 cuando el cronómetro todavía no había alcanzado los 30 minutos.

Con camiseta rosada sin mangas, Alcaraz siguió deleitando al público neoyorquino con unos puntos espectaculares, entre ellos una magistral defensa que obligó a Darderi a intentar dos o tres golpes ganadores, sin éxito.

El único momento de apuros para el murciano llegó a finales de la segunda manga, cuando tuvo que pedir atención médica por unas molestias en la rodilla derecha.

El murciano informó al ‘fisio’ de que notaba dolor en la parte inferior de la rodilla, pero pudo seguir compitiendo sin mayores consecuencias.

“Me siento bien, sentí algo que no funcionaba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos se había ido. Quería estar bien, terminar bien. No hablé con mi equipo, pero no estoy preocupado por eso”, afirmó Alcaraz tras su victoria, tranquilizando a sus seguidores.

Poco antes de llamar al fisio, Alcaraz había sufrido la primera y única rotura de su encuentro, aunque en ese momento ya mandaba 4-2. Darderi pudo remontar hasta el 4-4, pero, tras recibir atención médica, Alcaraz logró el ‘break’ clave en el décimo juego para ponerse arriba dos sets a cero.

El balance del murciano cuando gana por dos sets en un ‘grande’ habla claro: 48-0. No dio opción a Darderi en la tercera manga y, en 26 minutos, blindó el pase de ronda.

“Solo intenté empezar despierto, quería empezar concentrado, con energía, creo que empecé bien, llevándole al límite. Creo que lo hice bien. Jugué un gran tenis, así que estoy muy orgulloso”, destacó Alcaraz.

En octavos, Alcaraz jugará contra el ganador del partido entre los franceses Arthur Rinderknech (n.82) y Benjamin Bonzi (n.51).

