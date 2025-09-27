Brighton de Diego Gómez vence al Chelsea a domicilio

Un gol oportuno de Danny Welbeck, cuando el Chelsea se encerró en su campo y otro en el añadido de Yasin Ayari, condicionado por la expulsión de Trevoh Chalobah al inicio de la segunda parte, castigaron severamente la inferioridad numérica con la que afrontó ese tramo del duelo el Chelsea anclado una serie de malos resultados que le alejan de la parte alta de la tabla.

El tropiezo en Stamford Bridge, donde no había perdido en los últimos doce partidos, se une al revés encajado en la pasada fecha contra el Manchester United, la primera del curso. Un paso atrás de nuevo para el campeón del Mundial de Clubes que no va a recibir el martes al Benfica de la mejor manera en la Liga de Campeones.

El Brighton logró un triunfo histórico. Se reanimó donde menos pensaba, en el campo de los blues donde empezó a ser sometido pero donde poco a poco vio el encuentro de la mejor manera, hasta llegar a sacar un botín de su salida.

El cuadro de Enzo Maresca, desasistido de su faro, Cole Palmer, lesionado, sufrió hasta el final, arrinconado por un rival que con un jugador más se fue arriba, en busca de la victoria que parecía lejana al principio.

Porque el choque fue del Chelsea en el arranque y durante muchos minutos. Casi hasta que se quedó con diez. De la mano de Enzo Fernandez tuvo ventaja. El argentino ya pudo marcar de golpe franco al principio. Después, adelantó a su equipo al rematar a puerta vacía un pase desde la derecha de Estevao.

Pero al quedarse con diez cambió todo en Stamford Bridge. La falta cuando era el último hombre de Trevoh Chalobah sobre Diego Gomez le costó caro al Chelsea que quedó en manos de su rival.

Fabian Hurzeler supo jugar sus bazas. Su atrevimiento le premió con el mepate, a un cuarto de hora del final, con un pase desde la izquierda de Minteh y el cabezazo, solo de Welbeck.

El gol y la situación cambió todo y rondaba una y otra vez el triunfo el cuadro de Hurzeler. El juego se enrareció y la situación, el rifirrafe acabó con tarjetas a Jan Paul Van Hecke de los visitantes y a Benoit Badiashile y Robert Sánchez, del Chelsea.

Pero peor para el chelsea fue en el añadido cuando un buen centro de Wieffer lo aprovechó Maxim De Cuyper para dar la victoria, histórica, al Brighton. además, redondeó su triunfo en la última acción, con otro gran gol de Welbeck.

-- Ficha técnica:

1 - Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Jorrel Hato (Benoit Badiashile, m.79), Marc Cucurella; Andrey Santos (Josh Acheampong, m.54), Moisés Caicedo; Estevao Willian (Malo Gusto, m.64), Enzo Fernandez, Petro Neto (Romeo Lavia, m.79); y Joao Pedro.

3 - Brighton: Bart Verbruggen; Joel Veltman (Mats Wieffer, m.55), Jan Paul Van Hecke, Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu; Carlos Baleba (Brajan Gruda, m.68), Yasin Ayari; Yankuba Minteh, Diego Gomez (Stefanos Tzimas, m.85), Kaoru Mitoma (Danny Welbeck, m.68); Georginio Rutter (Maxim De Cuyper, m.85).

Goles: 1-0, m.25: Enzo Fernandez; 1-1, m.76: Danny Welbeck; 1-2,m.92: De Cuyper; 1-3,m.100: Welbeck.

Árbitro: Simon Hooper. Expulsó con roja directa a Trevoh Chalobah, del Chelsea, y sacó tarjeta amarilla a Marc Cucurella, Reece James, Badiashile y Robert Sánchez, también del club londinense y a Joel Veltman, Matts Wieffer Dunk, Wellbeck y Van Hecke, del Brighton.

Incidencias: encuentro de la sexta jornada de la Premier disputado en el estadio de Stamford Bridge. EFE