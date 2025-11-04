04 nov. 2025
Fútbol Internacional

Brasil golea a Honduras y se postula como una de las favoritas

La selección brasileña masculina de fútbol goleó este martes a Honduras 7-0 en un inicio inmejorable de este Mundial sub-17 que se celebra en Qatar, donde se posiciona como una de las máximas favoritas.

Noviembre 04, 2025 01:42 p. m. • 
Por Redacción D10
G46tv26XwAI6008.jpg

Brasil goleó a Honduras en el Mundial Sub 17.

Como se esperaba de inicio, Brasil tomó la iniciativa desde el principio y comenzó el asedio al área hondureña. En sólo 20 minutos, la ‘canarinha’ ya había finiquitado el partido con goles de Ruan Pablo, Dell y Felipe Morais.

Justo antes del descanso, Dell, nuevamente, con algo de fortuna, dejaba el marcador en un claro 4-0.

Brasil no frenó en su empeño y trasladó el dominio a la segunda mitad. En el minuto 59, Vitor Hugo cabeceó un despeje del meta hondureño Eliezer Fuentes para marcar el 5-0.

Honduras intentaba salir de su área, pero el asedio de la ‘verdeamarela’ no cesaba y el lateral Angelo Cándido aprovechó un rechace suelto en el área para hacer el 6-0 (min.74). Gabriel Mec, una de las grandes promesas del Gremio, cerró la goleada, 7-0, en el minuto 90 para colocar a Brasil en lo alto del grupo H. EFE

Brasil Honduras Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
onddce.jfif
Fútbol Internacional
El equipo ideal del 2025 de FIFPRO
Los jugadores del Real Madrid Jude Bellingham y Kylian Mbappé y los del Barcelona Pedri González y Lamine Yamal figuran en el once ideal del año 2025 anunciado este lunes por el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO.
Noviembre 03, 2025 12:59 p. m.
jdnfksd - copia.jfif
Fútbol Internacional
Guardiola pone a Haaland al nivel de Cristiano y Messi
Pep Guardiola situó a Erling Haaland a la altura goleadora de Leo Messi y Cristiano Ronaldo y aseguró que la única diferencia es que el argentino y el portugués llevan haciéndolo quince años.
Noviembre 03, 2025 12:53 p. m.
G4yPEqzXYAAB4Sm.jpeg
Fútbol Internacional
En la antesala del superclásico, Boca logra un triunfo épico y River sufre otra derrota
Boca Juniors derrotó por 1-2 a Estudiantes en La Plata y River Plate sufrió una inesperada derrota por 0-1 ante Gimnasia en la jornada previa al superclásico que protagonizarán el Xeneize y el Millonario.
Noviembre 03, 2025 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
antonio galeano_63979649.jpg
Fútbol Internacional
Galeano encaminó el gran triunfo del Ceará
Noviembre 03, 2025 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Fútbol Internacional
“Dejar a Paraguay en lo más alto”
Diego Gómez repasa su actualidad en Brighton y ya piensa en el Mundial.
Noviembre 03, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Fútbol Internacional
El Estrasburgo, con Julio Enciso, cae
El Estrasburgo, que inició la undécima jornada con opciones de asentarse en la parte alta de la clasificación de la Ligue 1 e, incluso, de dar caza al París Saint Germain en el liderato, también quedó descolgado de la carrera por el primer puesto, goleado por el Stade Rennes (4-1). Julio Enciso jugó casi todo el encuentro.
Noviembre 02, 2025 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más