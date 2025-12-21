El Atlético cierra el año con una alegría en Girona

El equipo de Diego Pablo Simeone necesitaba ganar para no alejarse de la cabeza y no poner en riesgo la cuarta posición e hizo los deberes, con goles de Koke Resurrección y Conor Gallagher y una parada excepcional de Jan Oblak para encadenar la cuarta alegría. Antoine Griezmann redondeó la goleada en el tiempo añadido.

El cuadro local venía de lograr su primer triunfo como visitante, contra la Real Sociedad (1-2), y perseguía una victoria para celebrar las Navidades fuera del descenso, pero volvió a perder en el partido 200 de Míchel Sánchez con el Girona y sumará la 16ª jornada seguida en la zona roja.

El Girona saltó al verde con la ambición de cerrar el año con un gran triunfo para dar continuidad a su ilusionante crecimiento y en los primeros compases fue el absoluto dominador.

El encuentro se jugaba en campo visitante. Los locales encadenaban pases buscando algún agujero en la defensa rival y los madrileños esperaban algún error para castigar al contragolpe.

Pero el primer aviso fue un remate de Pablo Barrios que acabó en córner tras una pérdida de Arnau Martínez, reubicado en el doble pivote para cubrir la baja sensible del marroquí Azzedine Ounahi por la Copa África.

En el minuto 13 ya cayó el 0-1, una obra de arte de Koke. El capitán cazó un mal rechace en la frontal, de primeras y, a bote pronto, conectó un misil que entró por la escuadra, imposible para Paulo Gazzaniga, y sorprendió a propios y extraños.

El gol dio alas al Atlético, pero Oblak tuvo que firmar una parada para el recuerdo para salvar a su equipo. En el minuto 23 puso una mano extraordinaria para desviar un remate a bocajarro del excolchonero Axel Witsel en una acción a balón parado.

Poco después, Gallagher sustituyó a Nico González, tras notar un pinchazo. El centrocampista inglés buscó el gol con un disparo arriba y lo consiguió en el minuto 38 con un chut lejano sin peligro aparente para Gazzaniga, que entró tras rebotar en Vitor Reis.

El gol heló Montilivi. El Girona habían dominado, pero el Atlético había resuelto el partido con un chut excepcional y un remate con mucha fortuna.

Giuliano Simeone pudo marcar el 0-3 antes de cerrar la primera parte y también Alexander Sorloth y Koke, en los primeros minutos de la segunda.

En el descanso, Míchel dio entrada al colombiano Yáser Asprilla, el fichaje más caro de la historia de la entidad, convertido en suplente habitual, y después recurrió a Hugo Rincón y Bryan Gil, pero el partido parecía más que sentenciado y el Atlético jugaba con comodidad y tranquilidad.

Oblak solo tuvo que volver a intervenir para hacerse gigante para frustrar un mano a mano de Àlex Moreno.

El Girona, que se había quedado muy tocado con el gol de Gallagher y ya sin capacidad de respuesta, cerró 2025 con la 20ª derrota en 37 jornadas de Liga: un año que le ha visto pasar de disfrutar la Liga de Campeones a ser un claro candidato al descenso. Se fue entre pitos después del 0-3 de Griezmann en un uno contra uno en el minuto 92.

El equipo de Míchel llegará a 2026 con mucho trabajo en el campo y en el mercado y el Atlético sumó un valioso triunfo para disipar sus dudas lejos del Metropolitano y seguir mirando hacia arriba.

- Ficha técnica:

0 - Girona: Gazzaniga; Francés (Hugo Rincón, min. 61), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Arnau (Bryan Gil, min. 61), Witsel; Tsygankov (Jhon Solís, min. 71), Iván Martín (Lemar, min. 71), Joel Roca (Asprilla, min. 46); y Vanat.

3 - Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente (Griezmann, min. 78), Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Nico (Gallagher, min. 28; Le Normand, min. 77).; Sorloth (Raspadori, min. 83) y Julián Álvarez (Almada, min. 77).

Goles: 0-1, min. 13: Koke. 0-2, min. 38: Gallagher. 0-3, min. 90+2 Griezmann.

Árbitro: José Luis Guzmán (comité andaluz). Amonestó a los locales Arnau (min. 57) y Lemar (min. 84) y al visitante Simeone (min. 24).

Incidencias: Partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports disputado ante 12.363 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona. EFE