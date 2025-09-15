15 sept. 2025
Selección Paraguaya

Braian Ojeda y las sensaciones que le dejó Gustavo Alfaro

En el último combo de la Selección Paraguaya en las Eliminatorias Sudamericanas, la presencia de Braian Ojeda fue una de las novedades. El volante destacó al entrenador Gustavo Alfaro por su forma de ser.

Septiembre 15, 2025 02:34 p. m. • 
Por Redacción D10
Braian Ojeda Gustavo Alfaro

Braian Ojeda y Gustavo Alfaro, tras el final del juego con Perú.

Foto: Gentileza - Braian Ojeda

El mediocampista Braian Ojeda tuvo minutos en el combo de despedida de la Selección Paraguaya de las Eliminatorias Sudamericanas. El jugador, en charla para el programa Fútbol a lo Grande, no dudó en resaltar al seleccionador Gutavo Alfaro.

Te cambia la mentalidad. Es increíble cómo trabaja. Para mí, personalmente, es muy bueno. No lo conozco mucho todavía, pero lo aprecio mucho y es una gran persona”, expresó. “Estoy agradecido con el profe Alfaro, te hace cambiar de mentalidad y es para bien”, insistió.

Recordó que para la convocatoria “me habían llamado. No fue el profe, pero fueron de la Selección. Estoy muy contento por eso, por la oportunidad que me están dando. La voy a seguir aprovechando”.

Posterior al encuentro con Perú, en el que Braian Ojeda ingresó en el complemento, Gutavo Alfaro le dijo que “hay que seguir creciendo. Me dijo que anduve bien en el partido. Eso me puso muy feliz porque todo jugador quiere escuchar eso”. Ahora, al volante le toca trabajar en el Real Salt Lake, de la Major League Soccer, para ser considerado en la lista final que jugará el Mundial 2026.

Redacción D10
