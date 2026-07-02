El ex jugador francés y campeón del mundo en 1998, Christophe Dugarry, no tuvo dudas en afirmar que Francia será la gran triunfadora el sábado frente a Paraguay, en el duelo de los octavos de final del Mundial 2026.

El galo argumentó que los europeos tienen un fútbol superior y que Paraguay no tendrá chances frente al equipo de Kylian Mbappé, Dembélé y otros.

“Paraguay va a ser vapuleado, humillado. Querrán defender porque son incapaces, incapaces, repito dos veces para que quede claro, de jugar cualquier tipo de partido ofensivamente”, tiró el francés en una entrevista con Rothen s’enflamme.

“Es catastrófico. Así que solo defenderán, harán algunas jugadas, pero no es suficiente”, agregó.

El francés fue más y dijo que Marruecos (En cuartos) o España en (Semis) podrán ser rivales que representen una amenaza para el equipo de Didier Deschamps que presenta excelencia en todas las líneas y gusta con su juego.

Paraguay y Francia se miden este sábado en Filadelfia por los octavos de final del Mundial. El duelo será a las 18.00 de nuestro país.