02 jul. 2026
Copa del Mundo

Ni Messi se salvó del excesivo control

VIDEO. La selección argentina vivió un momento particular, siendo estrictamente verificada por personal de seguridad aeroportuario. La escena se hizo viral rápidamente.

Julio 02, 2026 09:13 a. m. • 
Por Redacción D10
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Messi y sus compañeros durante el control de rutina.

Argentina ya se encuentra en Miami en donde este viernes medirá a Cabo Verde por la ronda de los 16avos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La delegación arribó el jueves, sin complicaciones, pero con una situación particular antes del viaje.

El personal de seguridad del aeropuerto realizó un estricto control al equipo argentino, situación que despertó comentarios de todo tipo en las redes sociales. Sin embargo, el plantel se tomó con humor, más luego de la “broma” de uno de los integrantes del equipo.

El jugador Cuti Romero había colocado un encendedor de cocina dentro de su maleta de mano y la situación hizo explotar de risa a Lionel Messi y sus demás compañeros. Obviamente el objeto tuvo que se requisado por el personal.

Copa del mundo Lionel Messi Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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