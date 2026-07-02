Ni Messi se salvó del excesivo control

Argentina ya se encuentra en Miami en donde este viernes medirá a Cabo Verde por la ronda de los 16avos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La delegación arribó el jueves, sin complicaciones, pero con una situación particular antes del viaje.

El personal de seguridad del aeropuerto realizó un estricto control al equipo argentino, situación que despertó comentarios de todo tipo en las redes sociales. Sin embargo, el plantel se tomó con humor, más luego de la “broma” de uno de los integrantes del equipo.

El jugador Cuti Romero había colocado un encendedor de cocina dentro de su maleta de mano y la situación hizo explotar de risa a Lionel Messi y sus demás compañeros. Obviamente el objeto tuvo que se requisado por el personal.