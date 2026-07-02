Francia nunca perdió con Paraguay

La Selección Paraguaya de fútbol enfrentará este sábado desde las 18.00 a Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo del 2026. Los europeos parten como favoritos, teniendo la historia a su favor.

Paraguayos y franceses se han enfrentado en 5 oportunidades, registrándose tres victorias europeas y dos empates. De esos duelos, dos fueron por Copa del Mundo.

El primer enfrentamiento fue en el debut en el Mundial de Suecia 1958, oportunidad en la que la Albirroja cayó por 7-3. El trámite llegó a ponerse favorable parae el elenco guaraní que estuvo 2-3 arriba por los tantos de Florencio Amarilla x2 y Jorge Lino Romero. Sin embargo, luego vino la remontada final con los tantos de Piantoni, Wisnieski, Kopa, Vicent y Fontaine, autor de un triplete.

El segundo duelo y más recordado se dio durante la edición de 1998, cuando Paraguay enfrentó a Francia en los octavos de final. Aquel lance disputado en el estadio Felix Bollaert-Delelis finalizó con un 0-0 en tiempo normal y tuvo que irse a la prórroga, en donde a los 113 minutos se produjo el primer “gol de oro” de la historia de los mundiales, convertido por Laurent Blanc.

Los otros tres antecedentes se registraron en duelos de carácter amistosos, empatando sin goles en 2008, 1-1 en el 2014, siendo la última en el 2017 con una goleada francesa por el marcador de 5-0.