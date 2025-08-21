21 ago. 2025
Copa Sudamericana

Boric condena la violencia de la barras bravas y responsabiliza a la Conmebol

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó la violencia desatada por las barras bravas durante el partido de este miércoles en Avellaneda entre el Independiente argentino y la Universidad de Chile, y tildó de “irresponsable” a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Agosto 21, 2025 07:14 a. m. 
Por Redacción D10
Gabriel Boric_35936016.jpg

Boric, presidente de Chile.

En un breve mensaje difundido a través de redes sociales, el gobernante reveló que la Cancillería chilena está trabajando para garantizar el regreso seguro tanto a los futbolistas como a los hinchas chilenos, y denunció el problema que supone, en general, la presencia de estas barras radicales en el fútbol.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, señaló Boric.

“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, agregó.

El partido, valedero para la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamerica, la segunda competición de clubes en importancia del continente, fue suspendido avanzado el primer tiempo, con empate 1-1 en el marcador, a causa de los sangrientos enfrentamientos entre los radicales de ambos clubes.

De momento, no existen cifras claras de víctimas, que se apuntan numerosas, y tampoco de detenidos, aunque varios medios señalan que son cientos los seguidores de ambos equipos arrestados, de los que unos 300 serían chilenos.

Conmebol, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó que el choque fue suspendido por “falta de garantías de seguridad” y anunció que abrirá una detalla investigación sobre lo ocurrido para aplicar el castigo que corresponda.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.

“Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, concluyó.

Redacción D10
