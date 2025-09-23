Bomba: Bava no viene a Cerro Porteño

El presidente del Independiente Santa Fe de Colombia, Eduardo Méndez, brindó este martes una conferencia de prensa en la que se refirió a la situación de Jorge Bava, quien estaba siendo buscado para Cerro Porteño.

El directivo confirmó que hubo contactos y la oferta azulgrana fue real, pero que el entrenador uruguayo prefirió quedarse en el cuadro colombiano.

“El día de hoy se acaba de ir el profesor Bava para viajar a Medellín (Juegan mañana ante el DIM). Eso significa que no hay de parte de él un acuerdo firmado como han expresado los medios”, comenzó diciendo.

“Cierto que le llegó una oferta de Cerro Porteño, pero les manifestó que su prioridad es Santa Fe. No es verdad lo que se especula de Paraguay, que es un hecho lo del profesor”, subrayó.

De todas formas, Méndez contó que tras una reunión inicial que tuvo con el DT, habrá otras en la que se sentarán a analizar el ofrecimiento y el futuro.

Jorge Bava era el apuntado por la dirigencia de Cerro Porteño para ocupar el cargo tras la salida de Diego Martínez. En el último partido ante Sportivo Ameliano interinó Jorge Achucarro que logró el triunfo por 2-0.

