Ben White renuncia a la selección inglesa hasta nueva orden

White no ha ido a la selección desde que abandonara el Mundial de Catar por razones que no se especificaron y no ha entrado, pese a su gran momento en el Arsenal, en la lista de Inglaterra para los amistosos contra Brasil y Béligca.

“El director deportivo del Arsenal, Edu, nos llamó la semana pasada y nos dijo que Ben no quiere venir por el momento”, dijo Southgate.

“Hablé con él tras Catar y ha habido reticencias por su parte. No sé por qué es, pero lo respeto. Le dejo la puerta abierta porque es un gran jugador”.

Southgate reconoció que no ha habido ningún problema entre Ben y él, ni tampoco con su asistente, Steve Holland.

“Puedo aceptar que se cuenten cosas que son mentira sobre mí, pero no estoy preparado para que le pase eso a mis compañeros”.

Preguntado sobre si podría volver en el futuro, Southgate aseguró que tiene la puerta abierta y que, de estar disponible, estaría en la lista.

White renovó este jueves su contrato con el Arsenal hasta 2028, con opción a un año adicional hasta 2029.