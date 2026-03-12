12 mar. 2026
Fútbol Internacional

Bareiro es bien valorado en Boca

Leandro Aguilera se refirió al presente que tiene el paraguayo en el conjunto Xeneize.

Marzo 12, 2026 12:36 p. m. • 
Por Redacción D10
Bareiro genera expectativa en el mundo boca.

Foto: @BocaJrsOficial

El periodista argentino Leandro “Tato” Aguilera conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y dio algunas opiniones sobre lo que viene haciendo el jugador paraguayo Adam Bareiro en sus primeros juegos con Boca Juniors.

El argentino comentó que al principio había como una especie de desconfianza por su pasado en River Plate, donde no había tenido continuidad, ni goles. Sin embargo, con lo que viene mostrando logró ganarse el reconocimiento de la hinchada, aunque debe respaldar su momento con goles.

“Adam Bareiro le está rindiendo a Boca. Aquí le apodamos el guapo Bareiro. Juega muy bien de espaldas al área. Ayer tuvo una muy buena chance que estrelló en el travesaño”, contó el periodista argentino en la 1080 AM.

Bareiro fue titular en Boca en el clásico frente a San Lorenzo disputado en La Bombonera. El delantero paraguayo fue reemplazado sobre el final y la acción fue repudiada por los hinchas, que terminaron silbando al entrenador Claudio Úbeda.

Redacción D10
