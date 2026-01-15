16 ene. 2026
Fútbol Internacional

Barcelona cumple y se clasifica a cuartos de final de la Copa del Rey

El Barcelona se impuso por 0-2 al Real Racing Club, con un tanto de Ferrán Torres y otro de Lamine Yamal, y se clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Enero 15, 2026 08:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Victoria del Barcelona en Copa del Rey.

Foto: Gentileza.

El partido comenzó, tras un pasillo honorífico del Racing al Barcelona por su victoria en la Supercopa de España, con un triple córner a favor del conjunto local, aunque la zaga culé, a la tercera, pudo repeler sin mayor problema.

La primera del equipo de Hansi Flick llegó en el minuto diez, tras una buena jugada colectiva blaugrana que llegó a banda izquierda y Rashford sirvió un balón peligroso al área pero Dani Olmo no pudo conectar con su bota derecha, por lo que la pelota se fue cerca del poste izquierdo de Jokin Ezkieta.

A partir de ahí, el Barça cogió el timón del encuentro realizando posesiones muy largas, aunque sin generar demasiado peligro en la portería verdiblanca, por su parte, el Racing, que estaba bien posicionado defensivamente, buscaba hacer ocasiones de gol a través de transiciones rápidas.

El primer tiro a puerta del Barcelona llegó en el minuto 43 del encuentro, después de una jugada coral blaugrana que acabó con un disparo de Marcus Rashford desde dentro del área, el cual pudo atajar Ezkieta con la ayuda de Javi Castro. Poco más ocurrió hasta el descanso.

En el minuto tres de la segunda mitad, otra vez Marcus Rashford, tras un desajuste de la defensa racinguista tuvo en sus botas el 0-1 en un mano a mano frente al guardameta navarro del Real Racing Club, que despejó bien a saque de esquina.

El Barcelona tardó en abrir la lata pero, en el minuto 65, tras un previo remate del racinguista Suleiman, los blaugranas pudieron, por primera vez en el encuentro, contragolpear y Fermín sirvió un buen balón al espacio a Ferrán Torres, que no se puso nervioso en el mano a mano frente a Ezkieta, al cual dribló y metió a placer.

El Racing se creció después del tanto culé y comenzaron a conseguir enlazar más pases en el frente de ataque, aunque el Barcelona parecía también estar cómodo jugando al contragolpe.

Tanto es así que, a falta de doce minutos, y tras un buen pase de Lamine Yamal, Fermín primero y después el recién ingresado Lewandowski pudieron sentenciar el encuentro, aunque Ezkieta con sendas paradas lo evitó.

El Racing consiguió empatar el encuentro hasta en dos ocasiones, aunque en ambas ocasiones, primero Manex Lozano, quien anotó los dos tantos, y luego Íñigo Vicente estaban en posición antirreglamentaria.

El conjunto de José Alberto tuvo una clara ocasión para lograr el empate en el tiempo añadido, con un dos para uno de Manex Lozano y Andrés Martín ante Joan García, aunque el delantero cedido por el Athletic Club decidió jugársela y no logró anotar.

En la siguiente jugada, Lamine Yamal, a pase de Raphinha sentenció el encuentro con el definitivo 0-2 que certificaba el pase a cuartos del Barcelona.

Ficha técnica:

0 - Real Racing Club: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García (Íñigo Vicente, min. 71); Íñigo Sainz-Maza (Andrés Martín, min. 77), Aldasoro (Damián Rodríguez, min. 60); Suleiman, Maguette, Guliashvili (Sangalli, min. 60); y Arana (Manex Lozano, min. 45).

2 - FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Bernal (Fermín, min. 58), Casadó (Eric García, min. 84); Lamine Yamal, Dani Olmo (Pedri, min. 66), Rashford (Raphinha, min. 66); y Ferrán (Lewandowski, min. 66).

Goles: 0-1, Ferrán, min. 65; 0-2, Lamine Yamal, min. 95.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (colegio murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Mario García (min.28), Damián Rodríguez (min.71), Íñigo Vicente (min.83) y Sangalli (min. 89) y al visitante Fermín (min.73).

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.481 espectadores.

