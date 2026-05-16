16 may. 2026
Fútbol Internacional

¡Rey de Inglaterra! Manchester City, campeón de la FA Cup

El Manchester City escribió un nuevo capítulo dorado en su historia al consagrarse campeón de la FA Cup, reafirmando su dominio en el fútbol inglés con la jerarquía de su plantel liderado por Pep Guardiola que llegó a su título 20 en 10 años en el City.

Mayo 16, 2026 04:15 p. m. • 
Por Redacción D10
City.jfif

Una más. Es la octava FA Cup que gana el Manchester City.

Gentileza

El Manchester City volvió a celebrar a lo grande en el fútbol inglés al proclamarse campeón de la FA Cup luego de superar al Chelsea F.C. en una final cargada de emociones y disputada con alta intensidad que culminó 1-0 con el tanto de Antoine Semenyo a los 72'.

El delantero ghanés apareció en el segundo tiempo para marcar un auténtico golazo de tarco que terminó definiendo la final. Tras una gran jugada colectiva iniciada por Erling Haaland y continuada por el talento ofensivo, Semenyo resolvió con enorme calidad para desatar la locura en Wembley.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola impuso su jerarquía en los momentos decisivos y logró inclinar la balanza a su favor para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, confirmando otra temporada exitosa para los “Citizens”.

Con figuras determinantes y un funcionamiento colectivo sólido, el Manchester City volvió a demostrar su poderío en Inglaterra, manteniendo el dominio que ha construido en los últimos años.

Por su parte, el Chelsea F.C. luchó hasta el final, pero no logró frenar la contundencia del City, que terminó desatando el festejo de sus aficionados con una nueva consagración en el mítico certamen inglés.

- Ficha técnica:

0 - Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; James (Delap, m.83), Caicedo, Enzo; Palmer, Cucurella (Neto, m.74); y Joao Pedro (Garnacho, m.86).

1 - Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri (Kovacic, m.65), Silva, Marmoush (Cherki, m.46); Semenyo, Doku y Haaland.

Gol: 0-1, m.72: Semenyo.

Árbitro: Darren England. Amonestó a Enzo (m.29), Cucurella (m.32) y Caicedo (m.92) por parte del Chelsea y a Khusanov (m.56) por parte del Manchester City.

Incidencias: Final de la Copa de Inglaterra disputada en Wembley (Londres) ante 83.337 espectadores. EFE

Manchester City FA Cup Chelsea
Redacción D10
Más contenido de esta sección
doror.jpg
Fútbol Internacional
Dorival Júnior vuelve al São Paulo
El São Paulo anunció la contratación de Dorival Júnior como nuevo entrenador, en lo que representa la tercera vez en la historia que el exseleccionador de la Canarinha asume el banquillo del club paulista.
Mayo 15, 2026 03:20 p. m.
Cristiano Ronaldo
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo apuesta por el ‘streaming’
El futbolista y empresario portugués Cristiano Ronaldo será “socio estratégico y accionista” del canal LiveModeTV, especializado en la transmisión digital de deportes, informaron los implicados en un comunicado, donde precisaron que su objetivo es expandir su influencia internacional antes del Mundial de fútbol 2026.
Mayo 14, 2026 01:05 p. m.
 · 
Redacción D10
HIPzDmlXYAAamnU.jpeg
Fútbol Internacional
Rosario Central y River Plate completan las semifinales del Torneo Apertura
Rosario Central y River Plate completaron este miércoles el cuadro de semifinales del Torneo Apertura, luego de sus respectivos triunfos como local ante Racing Club (2-1) y Gimnasia y Esgrima La Plata (2-0).
Mayo 14, 2026 08:38 a. m.
 · 
Redacción D10
HIQDXwkWcAAHCPF.jpeg
Fútbol Internacional
El Junior de Paiva se mete en semifinales
El portero uruguayo Mauro Silveira le atajó un penal al veterano goleador Dayro Moreno al minuto 103 y le dio este miércoles la clasificación a las semifinales de la liga colombiana al Junior, que igualó 2-2 en casa con Once Caldas en el partido de vuelta de los cuartos de final.
Mayo 14, 2026 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ESP-LIGA-ALAVES-BARCELONA
Fútbol Internacional
Alavés vence al campeón y sueña con la permanencia
Un gol de Ibrahim Diabate en la última jugada de la primera parte agarró a la Primera División del fútbol español al Deportivo Alavés, que superó por 1-0 al campeón, el FC Barcelona, que embotelló a los vitorianos en la última media hora, pero no pudo lograr el empate.
Mayo 13, 2026 06:40 p. m.
Ligue 1 - RC Lens vs Paris Saint Germain
Fútbol Internacional
El PSG consigue su quinta liga de forma consecutiva
El Paris Saint-Germain no necesitó un partido brillante ni un caudal ofensivo apabullante para proclamarse este miércoles campeón de la liga francesa con una victoria definitiva en Lens.
Mayo 13, 2026 06:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más