¡Rey de Inglaterra! Manchester City, campeón de la FA Cup

El Manchester City volvió a celebrar a lo grande en el fútbol inglés al proclamarse campeón de la FA Cup luego de superar al Chelsea F.C. en una final cargada de emociones y disputada con alta intensidad que culminó 1-0 con el tanto de Antoine Semenyo a los 72'.

El delantero ghanés apareció en el segundo tiempo para marcar un auténtico golazo de tarco que terminó definiendo la final. Tras una gran jugada colectiva iniciada por Erling Haaland y continuada por el talento ofensivo, Semenyo resolvió con enorme calidad para desatar la locura en Wembley.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola impuso su jerarquía en los momentos decisivos y logró inclinar la balanza a su favor para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, confirmando otra temporada exitosa para los “Citizens”.

Con figuras determinantes y un funcionamiento colectivo sólido, el Manchester City volvió a demostrar su poderío en Inglaterra, manteniendo el dominio que ha construido en los últimos años.

Por su parte, el Chelsea F.C. luchó hasta el final, pero no logró frenar la contundencia del City, que terminó desatando el festejo de sus aficionados con una nueva consagración en el mítico certamen inglés.

- Ficha técnica:

0 - Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; James (Delap, m.83), Caicedo, Enzo; Palmer, Cucurella (Neto, m.74); y Joao Pedro (Garnacho, m.86).

1 - Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri (Kovacic, m.65), Silva, Marmoush (Cherki, m.46); Semenyo, Doku y Haaland.

Gol: 0-1, m.72: Semenyo.

Árbitro: Darren England. Amonestó a Enzo (m.29), Cucurella (m.32) y Caicedo (m.92) por parte del Chelsea y a Khusanov (m.56) por parte del Manchester City.

Incidencias: Final de la Copa de Inglaterra disputada en Wembley (Londres) ante 83.337 espectadores. EFE