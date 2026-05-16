16 may. 2026
Fútbol Internacional

Arce asciende a la Primera de Rusia

El Rodina Moscow con el paraguayo Teodoro Arce consiguió su ascenso a la Liga Premier rusa.

Mayo 16, 2026 07:07 p. m. • 
Por Redacción D10
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Teo Arce se coronó campeón en Rusia.

El paraguayo Teodoro Arce y el Rodina Moscow lograron este sábado su ascenso para la máxima categoría del fútbol ruso, tras imponerse al Arsenal Tula por el marcador del 1-4 en duelo correspondiente a la jornada 34.

El ex General Caballero de Juan León Mallorquín, de pocas presencias en la temporada con apenas 5 presentaciones, ingresó en el minuto 71 del partido y fue amonestado sobre los 90’.

Su equipo finalizó el campeonato con 68 unidades, mismo puntaje de otro de los ascendidos como el Fakel Voronezh, pero la diferencia de goles le terminó dando a su equipo además el título de campeón. Los otros equipos que completan el lote de ascendidos son el Ural y el R. Volgograd.

Teodoro Arce Fútbol Internacional Rusia
Redacción D10
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