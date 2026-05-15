Dorival Júnior vuelve al São Paulo

El anuncio se produce a menos de dos días de haber largado a Roger Machado, quien dirigía al equipo desde mediados de marzo, tras la eliminación de la Copa do Brasil; un torneo que el club había asumido como una de sus prioridades para este año.

Dorival Júnior, de 64 años, ya dirigió el São Paulo en dos etapas. Durante su primer ciclo, fue el bombero que ayudó a evitar el descenso en el Campeonato Brasileño de 2017, aunque terminó siendo despedido a principios de 2018.

Cinco años más tarde, el destino los volvió a cruzar: tras heredar el cargo de Rogério Ceni, lideró al Tricolor hacia el título de la Copa do Brasil en 2023.

Su partida se produjo en enero de 2024, motivada por el llamado para asumir la dirección técnica de la Selección Brasileña.

Desde entonces, su nombre ha sido una sombra constante en el club paulista cada vez que éste quedaba acéfalo, debido a la buena imagen que dejó en su último trabajo.

Tras ser destituido de la selección brasileña, el entrenador asumió el Corinthians y, con él, conquistó la Copa do Brasil de 2025. A inicios de abril, el entrenador quedó libre en el mercado tras encadenar una secuencia de nueve partidos sin victorias.

São Paulo se encuentra en cuarta posición del Campeonato Brasileño, con 24 puntos; y este sábado visitará a Fluminense en partido de la decimosexta fecha del torneo.

En paralelo, está disputando la frase de grupos de la Copa Sudamericana como líder del Grupo C, con dos victorias y dos empates. Este martes recibirá al colombiano Millonarios por la antenúltima fecha de la primera fase de ese torneo. EFE