17 may. 2026
Fútbol Internacional

River Plate deja en el camino a Rosario Central y se matricula en la final

River Plate se clasificó este sábado para la final del Torneo Apertura del fútbol argentino al derrotar con un gol de penal de Facundo Colidio por 1-0 al Rosario Central de Ángel Di María.

Mayo 17, 2026 09:37 a. m. • 
Por Redacción D10
HIfAu2_WgAAIWhS.jpeg

Colidio hizo la diferencia desde el punto penal.

Foto: @RiverPlate

El equipo de Eduardo ‘el Chacho’ Coudet conocerá a su rival este domingo, cuando se enfrenten en la otra serie de semifinales a Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

La final del torneo se jugará 24 de mayor en la ciudad de Córdoba.

Jeremías Ledesma, guardameta de Rosario, pasó del rol de héroe al atajar un penal en el primer tiempo a Gonzalo Montiel y terminó con el de villano al cometer una falta en su área que Colidio cambió por gol en el minuto 62.

Hasta entonces el Millonario había perdido por una preocupante lesión de rodilla a su goleador Sebastián Driussi, y también por otra fuerte contusión a Aníbal Moreno.

River Plate se sobrepuso a las dificultades ante unos 86000 espectadores que colmaron las gradas del Estadio Monumental.

La entidad bonaerense busca poner fin a una seguía sin títulos que ya dura dos años. El último fue la Supercopa Argentina de 2023 conquistada el 13 de marzo del año siguiente ante Estudiantes.

Rosario Central, liderado por Di María, dejó en el camino a Independiente y Racing, pero hoy no logró activar su sector ofensivo.

El rival de River en la final se definirá este domingo en el partido que jugarán Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba en el Estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal.

El campeón de este Torneo Apertura, además de añadir un título a sus vitrinas, logrará el pasaporte a la Copa Libertadores de 2027 y se clasificará a disputar a fin de año el Trofeo de Campeones ante el vencedor del Torneo Clausura.

Fútbol Internacional River Plate Rosario Central
Redacción D10
Más contenido de esta sección
City.jfif
Fútbol Internacional
¡Rey de Inglaterra! Manchester City, campeón de la FA Cup
El Manchester City escribió un nuevo capítulo dorado en su historia al consagrarse campeón de la FA Cup, reafirmando su dominio en el fútbol inglés con la jerarquía de su plantel liderado por Pep Guardiola que llegó a su título 20 en 10 años en el City.
Mayo 16, 2026 04:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Roque Santa Cruz.jfif
Fútbol Internacional
El Allianz Arena se rindió ante Roque Santa Cruz
El histórico delantero paraguayo Roque Santa Cruz volvió a emocionar, esta vez lejos de Paraguay y en el país donde escribió algunas de las páginas más gloriosas de su carrera. En el Bayern Múnich, en un acto cargado de recuerdos, aplausos y reconocimiento a una trayectoria que dejó huellas imborrables en el fútbol europeo.
Mayo 16, 2026 03:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Robert Lewandowksi
Fútbol Internacional
Lewandowski abandonará el Barcelona a final de temporada
El delantero del Barcelona Robert Lewandowksi ha confirmado este sábado, en un mensaje publicado en su perfil personal de la red social Instagram, que abandonará el Barcelona al final de la presente temporada.
Mayo 16, 2026 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
doror.jpg
Fútbol Internacional
Dorival Júnior vuelve al São Paulo
El São Paulo anunció la contratación de Dorival Júnior como nuevo entrenador, en lo que representa la tercera vez en la historia que el exseleccionador de la Canarinha asume el banquillo del club paulista.
Mayo 15, 2026 03:20 p. m.
Cristiano Ronaldo
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo apuesta por el ‘streaming’
El futbolista y empresario portugués Cristiano Ronaldo será “socio estratégico y accionista” del canal LiveModeTV, especializado en la transmisión digital de deportes, informaron los implicados en un comunicado, donde precisaron que su objetivo es expandir su influencia internacional antes del Mundial de fútbol 2026.
Mayo 14, 2026 01:05 p. m.
 · 
Redacción D10
HIPzDmlXYAAamnU.jpeg
Fútbol Internacional
Rosario Central y River Plate completan las semifinales del Torneo Apertura
Rosario Central y River Plate completaron este miércoles el cuadro de semifinales del Torneo Apertura, luego de sus respectivos triunfos como local ante Racing Club (2-1) y Gimnasia y Esgrima La Plata (2-0).
Mayo 14, 2026 08:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más