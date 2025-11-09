09 nov. 2025
Fútbol Internacional

Barcelona aprovecha el tropezón del Real Madrid

El FC Barcelona no falló en Balaídos, donde exhibió su pegada, con un triplete de Lewandowski y otro gol de Lamine Yamal, para tumbar a un combativo Celta (2-4) y marcharse al parón liguero a solo tres puntos del Real Madrid.

Noviembre 09, 2025 07:25 p. m. • 
Por Redacción D10
G5WIk05XAAA7lf2.jpg

Barcelona le ganó al Celta de Vigo en Balaídos.

El FC Barcelona no falló en Balaídos, donde exhibió su pegada, con un triplete de Lewandowski y otro gol de Lamine Yamal, para tumbar a un combativo Celta (2-4) y marcharse al parón liguero a solo tres puntos del Real Madrid, que horas antes había empatado con el Rayo en Vallecas.

El plan inicial de Hansi Flick se alteró en el calentamiento con la baja de Casadó. Fue el único contratiempo en una lluviosa noche iluminada por un primer tiempo brillante, trepidante, de ritmo alto, con numerosas ocasiones de dos equipos verticales. Balaídos presenció un delicioso espectáculo futbolístico.

La primera mitad fue una cena con diamantes. El Barcelona fue fiel a su idea de asumir riesgos con la defensa colocada cerca del centro del campo. Ese planteamiento lo descosió el Celta con pases veloces y desmarques. La batalla táctica fue brillante. Pero la paz la trastocó la sala VOR, que mandó a Javier Alberola a revisar en el monitor una mano de Marcos Alonso que desvió un tiró de Fermín. Pocos se habían percatado. Revisión arbitral, penalti y gol de Lewandowski.

Ese gol anticipó el vendaval. Sucedió todo a una velocidad de vértigo. Rashford se plantó solo ante Radu, que evitó el gol en el mano a mano. Acto seguido, el Celta tronzó la defensa del Barcelona: Carreira hizo la pared con Borja Iglesias, recorrió cuarenta metros y cruzó un disparo inalcanzable para Szczesny. La defensa adelanta de Hansi Flick volvió a quedar retratada.

El Barcelona, que acumuló casi todo su peligro por el desborde Rashford a Mingueza, apretó. Avisó con una triple oportunidad, que nació en un error defensivo de Marcos Alonso: un tiro de Fermín que sacó Moriba, un lanzamiento al poste de Rashford y un disparo de Lewandowski que paró Radu. Siguió el acoso con una volea de Fermín. Y lo cerró con un centro de Rashford que Lewandowski, apareciendo entre los centrales Starfelt y Marcos Alonso, remató a gol en el área pequeña.

El Celta reaccionó con rapidez a cada golpe del rival. Solo pasaron cinco minutos hasta el empate. Tenía clara la idea. Con los movimientos de Borja Iglesias o los jugadores de banda hizo añicos la defensa adelantada del Barcelona. Cuando Balde liberó su zona para presionar, por ese espacio apareció Ferrán Jutglá, perseguido por Cubarsí. Borja Iglesias acompañó la jugada. Esperó al borde del área el pase de Jutglá. Le llegó la pelota e inventó un cañonazo fantástico.

El Celta castigó los desajustes defensivos del Barcelona. Rashford castigó continuamente a Mingueza. Fue una pesadilla para el defensor celeste, poco escoltado por Manu Fernández. El inglés volvió a ganar el último duelo unos minutos antes del descanso. Se fue de Mingueza, centró y Lamine Yamal, que apenas había aparecido, cerró con gol el hermoso primer tiempo.

Claudio Giráldez reforzó su banda derecha con Javi Rodríguez para tratar de cerrar la brecha de Rashford. Sentó a Mingueza. Pero todo fue distinto durante la segunda mitad. El ritmo bajó. El Barcelona se apoderó de la pelota. Controló al Celta desde la posesión. Dominó. No sufrió ninguna aproximación sobre Szczesny. Nada sobresaltó a Hansi Flick, que hizo el primer cambio en el minuto 85.

La superioridad del Barcelona se plasmó en un córner. Mostró a sus dos jugadores desequilibrantes: un centro de Rashford, un potente cabezazo académico de Lewandowski. Era el tercer tanto del delantero polaco. No necesito mucho más el equipo de Hansi Flick. Tuvo el control absoluto. El Celta quedó bloqueado, nulo en ataque, errático a veces en defensa, como el robo en los minutos finales de Fermín a Marcos Alonso, un balón que acabó con un lanzamiento al poste de Lamine Yamal para finiquitar el partido.

Ficha técnica:

2. RC Celta: Radu; Manu Fernández (El-Abdellaoui, min. 77), Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza (Javi Rodríguez, min. 45), Moriba, Hugo Sotelo (Román, min. 77), Carreira; Ferrán Jutglá (Bryan Zaragoza, min. 58), Borja Iglesias (Aspas, min. 70), Pablo Durán

4. FC Barcelona: Szczesny; Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde (Martín, min. 85); Fermín, De Jong, Olmo (Christensen, min. 85); Lamine Yamal (Bernal, min. 96), Lewandowski, Rashford (Ferrán, min. 87)

Goles: 0-1 Lewandowski, min. 9; 1-1 Carreira, min. 11; 2-1 Lewandowski min. 38; 2-2 Borja Iglesias, min. 43; 2-3 Lamine Yamal min. 45+3; 2-4 Lewandowski min. 73

Árbitro: Javier Alberola (Comité castellano manchego). Expulsó a De Jong por doble tarjeta amarilla (min. 78, min. 94). Además, amonestó por parte del Celta a Román (min. 89); a Cubarsí (min. 41), Rashford (min. 87), Lewandowski (min. 88) por parte del Barcelona

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 21.887 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Colin Addison, ex entrenador del RC Celta en la temporada 1986-87. EFE

Barcelona Real Madrid Liga Española
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-ARSENAL
Fútbol Internacional
El Sunderland apaga al Arsenal en el 94
El Sunderland continúa su sueño y sacó un empate acrobático en el minuto 94 gracias a un remate imposible de Brian Brobbey en el minuto 94 que apaga al Arsenal y le hace pinchar por primera vez desde el 21 de septiembre.
Noviembre 08, 2025 05:03 p. m.
FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-BAYERN MUNICH
Fútbol Internacional
Kane rescata al Bayern
Un gol de Harry Kane en el minuto 92 evitó la primera derrota del Bayern en esta temporada y selló el empate 2-2 ante el Union Berlín que logró poner al club bávaro contra la pared en varios momentos del partido.
Noviembre 08, 2025 04:11 p. m.
Armando González
Fútbol Internacional
México recurre a jóvenes para amistosos ante Uruguay y Paraguay
La selección mexicana de fútbol convocó este viernes a jóvenes como Armando González y Jorge Ruvalcaba ante las ausencias de Julián Quiñones, Santiago Giménez y Henry Martín para los partidos amistosos que sostendrá en la próxima fecha FIFA ante Uruguay y Paraguay.
Noviembre 07, 2025 06:27 p. m.
 · 
Redacción D10
FkYgkL5XgAMcmv_.jpg
Fútbol Internacional
Conmebol ratifica que buscará recuperar dinero de corrupción
La Conmebol afirmó este viernes que usará todas las vías legales para garantizar que se recupere el dinero del fútbol sudamericano, luego de que la Fiscalía paraguaya imputó a nueve personas por presunto lavado de activos en una investigación sobre el supuesto desvío de recursos durante la gestión del dirigente Nicolás Leoz, fallecido en 2019, dentro del llamado “FIFAgate”.
Noviembre 07, 2025 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Alex Arce
Fútbol Internacional
Alex Arce, título con Independiente y convocatoria a la Albirroja
El miércoles, Independiente Rivadavia levantó la Copa Argentina teniendo a los paraguayos Alex Arce e Iván Villalba. A falta de la lista de convocados a la Albirroja, el delantero confesó que la integra.
Noviembre 07, 2025 01:54 p. m.
 · 
Redacción D10
GuvsxpAWkAEPviw.jpeg
Fútbol Internacional
Guardiola cumple 1000 partidos como entrenador
Pocos hubieran imaginado el 31 de agosto de 2008 que ese joven Pep Guardiola que dirigía al Barcelona por primera vez alcanzaría los 1000 partidos como entrenador 17 años después. Muchos menos habrían augurado que no solo convertiría a ese Barcelona que perdió con el Numancia en uno de los mejores equipos de la historia, sino que ganaría 39 títulos y se posicionaría como uno de los mejores entrenadores de este deporte.
Noviembre 07, 2025 11:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más