Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
12 sept. 2025
Pódcast
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Torneo Clausura
Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: Paso a paso
Atlético Tembetary y Sportivo Ameliano se encargan de abrir la 12ª fecha del Torneo Clausura.
Septiembre 12, 2025 03:31 p. m. •
Por
Redacción D10
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
WhatsApp
Facebook
Twitter
Copy
Link copied
Email
Print
Tembetary
Sportivo Ameliano
Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Olimpia pierde vuelo y cae en la Terraza
Olimpia cayó este domingo 3-2 frente al 2 de Mayo por la fecha 11 del torneo Clausura 2025. Es la primera derrota de Ever Almeida, en tres presentaciones.
Septiembre 07, 2025 06:01 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
2 de Mayo vs. Olimpia: Paso a Paso
El Sportivo 2 de Mayo recibe en el Río Parapití a Olimpia por la fecha 11 del torneo Clausura.
Septiembre 07, 2025 03:46 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Agónica victoria del Trico lo ubica en el podio y firme por el título
En el Arsenio Erico, Nacional vence a Recoleta por 1-0 y continúa firme en la lucha del título del Clausura 2025. Suma 19 puntos y queda a 6 de Guaraní que venció este viernes a Luqueño.
Septiembre 06, 2025 06:07 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Programadas tres fechas y la regularización
El Consejo Divisional Profesional de la APF confirmó este sábado la programación de las 3 siguientes fechas del Clausura.
Septiembre 06, 2025 01:23 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Dos encuentros en la agenda del Clausura
Hoy, con dos partidos continúa la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.
Septiembre 06, 2025 09:08 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Clausura
Espectacular remontada de Guaraní, que se afianza en la cima
Guaraní perdía por 2-0, pero reaccionó de forma fantástica para darlo vuelta y afianzarse en la punta del torneo Clausura 2025.
Septiembre 05, 2025 08:32 p. m.
Carga Más