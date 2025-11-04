Atlético Madrid sufre para superar 3-1 al Royale Unión de Bélgica

Julián, Gallagher y Llorente marcaron en la victoria de un Atleti que vivió con el agua al cuello los últimos 10 minutos del partido. El conjunto colchonero suma su segunda victoria en Champions.

La fluidez del conjunto del Cholo no era la mejor. Las rotaciones no surtían efecto y las piernas frescas no marcaban diferencias. Molina y Ruggeri se mostraban flanes, Griezmann no lograba estirar al equipo y Giuliano apenas encontraba espacios para ofrecerse a un Baena que trataba de romper líneas desde el centro mandos, sin éxito.

El panorama empeoró cuando Le Normand encendió las alarmas al lanzarse al suelo señalando su rodilla. Giménez entró en su lugar sin apenas tiempo para calentar.

Antes del descanso, Kevin Rodríguez mostró su carta de presentación e hizo gala de sus virtudes físicas, aunque las ayudas defensivas del Atleti evitaron males mayores.

Sin embargo, quien realmente se lució en el despliegue físico fue Giuliano Simeone. El Atlético, por fin, encontró espacios. Barrios, que entró en el 11 titular recién recuperado de su lesión y estaba siendo de los mejores, filtró un gran pase a la espalda de la defensa belga. Giuliano, fiel a su instinto como ante Osasuna y en el Villamarín, asistió a Julián, que pese a un control defectuoso, envió el balón al fondo de la red, 1-0.

El gol dio aire al Metropolitano, que estalló de alegría. En el descuento, Nahuel se armó de confianza y probó fortuna desde lejos, pero entre Scherpen y el poste evitaron el segundo. Griezmann cazó el rechace y marcó, aunque el tanto fue anulado por un fuera de juego previo de Baena.

El Atleti acaba jugando con fuego

El Atleti salió del descanso con una versión mucho más fresca. Los balones largos comenzaron a hacer daño a la zaga del equipo de Hubert, que sufría para contener las internadas rojiblancas. Baena falló en el control de un gran envío de Griezmann que lo dejaba solo ante el portero, mientras que Giuliano se generó una ocasión por su cuenta, aunque su disparo se marchó desviado.

La imagen de los primeros minutos del segundo tiempo no tenía nada que ver con la mostrada en la primera mitad; incluso Ruggeri parecía otro jugador.

Aun así, el marcador seguía siendo demasiado ajustado y el partido continuaba abierto. Promise David dio el primer gran aviso a falta de 20 minutos para el final: una prolongación tras un balón parado dejó el esférico a sus pies cerca del área pequeña, pero, para alivio local, el canadiense envió su remate fuera.

Todo parecía encaminado a que el Cholo y los suyos iban a sufrir en los últimos minutos, hasta que el Union Saint-Gilloise tropezó con la misma piedra de los primeros 45.

Sus ansias por empatar provocaron que se volcaran al ataque, dejando descubierta su retaguardia. Esta vez, Sorloth se vistió de Giuliano y Gallagher de Julián. El noruego llevó el balón al área y el inglés, tras varios rechaces, lo colocó en la escuadra para doblar la ventaja de los suyos.

Los visitantes volvieron a lanzarse hacia adelante y, esta vez, encontraron recompensa. Promise David obligó a Oblak a lucirse con una gran mano, pero el guardameta nada pudo hacer ante el cabezazo de Sykes. Boufal, ex del Celta, puso un caramelo al segundo palo para que el defensor recortara distancias a 10 del final.

Julián tuvo un mano a mano a cinco del final para ahorrarle angustias a su afición, pero telegrafió demasiado su golpeo y Scherpen dio un último aliento a los suyos.

Patris tuvo la última de los suyos en el minuto 94, pero su remate acabó manso en las manos de Oblak. La ocasión para los belgas fue un gran examen para los desfibriladores del Metropolitano.

En la última contra, Sorloth sirvió a Almada, que remató a puerta sin éxito, pero su rechace lo recogió Llorente para poner el 3-1 definitivo.