20 dic. 2025
Porto anuncia la contratación del brasileño Thiago Silva

El Porto anunció este sábado que el defensa brasileño Thiago Silva será refuerzo del Oporto desde el próximo mes de enero hasta el final de la temporada, con la opción de ampliar una temporada más.

Diciembre 20, 2025 01:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Thiago Silva.jpg

Thiago Silva, defensor de 41 años presentado en el Porto.

Los ‘dragones’ dieron a conocer la noticia en un comunicado, donde precisaron que el defensor de 41 años llega “a coste cero” al estar libre tras desvincularse recientemente del Fluminense.

Thiago Silva regresa al club al que ya representó en la temporada 2004/05 cuando militó, entonces, en el Oporto B.

“Es, por tanto, como el cierre de un ciclo perfecto, con el regreso a un lugar conocido, en busca de lo que faltaba en su momento: la gloria en el primer equipo”, escribió el conjunto luso.

En declaraciones al club, el futbolista aseguró estar “feliz y halagado” por volver a los ‘dragones’, así como “super motivado” para ayudar.

Durante su carrera, Silva ha jugado para equipos como el Milan, el Paris Saint-Germain y el Chelsea, marcando en todos ellos más de 100 goles y ganando títulos.

Llega al Oporto con 31 trofeos conquistados, incluyendo una Liga de los Campeones, un Mundial de Clubes, una Copa de Brasil y seis Ligas de Francia.

A estos títulos se les suma una Copa América y una Copa de las Confederaciones, conquistadas con la selección brasileña, con la que suma 113 internacionalizaciones. EFE

