Wolves hila una nueva derrota en el regreso a la convocatoria de Enso González

La temporada del Wolverhampton Wanderers va camino de récord, pero negativo. Los ‘Wolves’ cayeron en casa contra el Brentford (0-2), suman once derrotas consecutivas en el regreso de Enso González que estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó.

Por Redacción D10
Los Wolves siguen sin poder ganar hace once fechas.

Después de casi rascar un empate contra el Arsenal la jornada pasada en el Emirates Stadium, cualquier indicio de mejoría se esfumó este sábado con la visita del Brentford al Molineux Stadium.

El equipo de Rob Edwards, que aspira a ser el peor de la historia en la Premier, no disparó ni una sola vez a puerta en la primera mitad y se puso por detrás en el marcador tras un error grave de su defensa.

Vitaly Janelt probó fortuna con un pase en largo que se comió completamente el central Ladislav Krejci, que calculó mal el bote. Esto provocó que el balón se le quedara franco a Keane Lewis-Potter para fusilar desde el punto de penalti a José Sá. No falló el atacante inglés y hundió en la enésima depresión al Molineux, que solo ha disfrutado de victorias de su equipo este año en la Copa de la Liga.

En Premier, su mejor resultado es un empate a uno contra el Brighton el pasado 5 de octubre. Desde entonces han llegado cinco derrotas seguidas en casa y otras seis fuera.

Lewis-Potter, para complicar aún más la situación, completó su doblete al lanzarse al suelo y cazar un centro de Mikkel Damsgaard. El futbolista inglés aún no había marcado en esta Premier y se destapó con estos dos tantos.

Con 0-2, Jorgen Strand Larsen falló un penalti y ahí se escapó el último aliento de esperanza de los ‘Wolves’.

Con dos puntos en 17 jornadas, el récord de apenas once puntos del Derby County en la 2007-2008 aún parece posible. El Brentford escala hasta la decimotercera posición con 23 unidades, a cuatro de posiciones europeas. EFE

Redacción D10
