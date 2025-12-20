20 dic. 2025
Fútbol Internacional

Sunderland iguala en su visita al Brighton

El Sunderland, con el paraguayo Omar Alderete todo el partido, igualó sin goles en su visita al Brighton que no pudo tener en sus filas a Diego Gómez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Diciembre 20, 2025 02:09 p. m. • 
Por Redacción D10
G8n_nCYWkAACkQ9.jpg

Omar Alderete aplica un cabezazo certero ante el Brighton.

El Sunderland se impuso a las bajas de la Copa de África y sacó un valioso empate fuera de casa contra el Brighton & Hove Albion.

Los ‘Black Cats’, que han perdido a cinco futbolistas, algunos de ellos titulares indiscutibles, incluso merecieron ganar ante un Brighton que no gana en sus últimos cuatro encuentros. Su último triunfo data del 30 de noviembre y eso explica cómo se han desinflado en la pelea por los puestos europeos.

Los de Fabian Hürzeler sigue en buena posición, novenos, con 24 puntos, pero las derrotas ante Aston Villa y Liverpool y los empates ante West Ham United y Sunderland les evitan estar luchando por las cuatro primeras plazas.

Todo lo contrario del Sunderland, que ha sacado ocho puntos de los últimos quince y se permite acomodarse en la quinta plaza, a dos unidades del Chelsea, que también empató esta jornada contra el Newcastle United.

La prioridad para el Sunderland mientras dure la Copa de África es campear la situación y minimizar el impacto de bajas como la de Reinildo, Chemsdine Talbi, Noah Sadiki y Bertrand Traoré. EFE

Sunderland Omar Alderete Brighton
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ángel romero.jpg
Fútbol Internacional
Ángel Romero también quedaría libre
Pese a ser uno de los históricos del club, Ángel Romero no sería tenido en cuenta en el Timão para la temporada 2026.
Diciembre 19, 2025 11:51 a. m.
 · 
Redacción D10
G5VD_6iW0AAkjt9.jpg
Fútbol Internacional
Pep Guardiola: “No hay conversaciones para mi salida”
Pep Guardiola, técnico del Manchester City, zanjó este viernes los rumores sobre su posible salida del club el próximo verano y dijo que no hay conversaciones sobre ello.
Diciembre 19, 2025 11:21 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-ATALANTA-CHELSEA
Fútbol Internacional
Maresca habló sobre sus rumores con el City
El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, calificó este viernes de “cien por cien especulación” los rumores que lo sitúan como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City y dijo que no es verdad.
Diciembre 19, 2025 09:05 a. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-ECU-BARCELONA-CRIME
Fútbol Internacional
Último adiós a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador asesinado en Guayaquil
Un día después del asesinato del futbolista del Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, en un ataque armado en la ciudad costera de Guayaquil, familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós en el velorio celebrado en el Parque de la Paz Aurora, en el cantón Daule.
Diciembre 19, 2025 07:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Marruecos
Fútbol Internacional
Cientos de aficionados marroquíes festejan en Rabat el título
Cientos de marroquíes salieron este jueves a las calles de Rabat para celebrar la victoria de su selección en la Copa Árabe de la FIFA 2025, disputada en Catar, tras imponerse en la final a Jordania por 3-2 en la prórroga.
Diciembre 18, 2025 06:33 p. m.
 · 
Redacción D10
AC Milan
Fútbol Internacional
El Milan-Como se jugará en Australia
El duelo de Serie A entre Milan y Como 1907 de febrero se disputará finalmente en la ciudad australiana de Perth ante la imposibilidad de jugarlo en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), y será arbitrado por colegiados asiáticos.
Diciembre 18, 2025 06:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más