15 jul 2026
Tenis

Remontada y clasificación para Vallejo

Dani Vallejo se impuso al neerlandés Van de Zandschulp para seguir en carrera en Bastad.

Julio 15, 2026 10:15 a. m. • 
Por Redacción D10
747290084_18607999015039910_2557213004771853069_n.jpg

Vallejo se metió entre los ocho mejores del torneo.

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, número 71 del mundo, consiguió este miércoles otra gran victoria para seguir avanzando en el ATP 250 de Bastad, en Suecia. En la ronda de octavos, el guaraní se impuso al neerlandés Botic Van de Zandschulp número 53 del mundo.

El primer set había quedado en manos del europeo por 6-4, pero Vallejo consiguió quedarse con el siguiente set y en el tercero imponerse en tie-break para cerrar el marcador con 7-6 a su favor tras dos horas y cincuenta y siete minutos de juego.

En los cuartos de final, el tenista paraguayo espera por el ganador de la llave compuesta por el italiano Stefano Travaglia y el argentino Mariano Navone, cuarto cabeza de serie y número 34 del mundo.

NUEVO HITO. Esta victoria en Suecia le permitirá a Vallejo dar un nuevo salto en la clasificación internacional. El mejor puesto del paraguayo había sido el número 70, pero tras su triunfo en octavos figura en el puesto 65 del ranking en vivo de la ATP.

Tenis Daniel Vallejo Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
vallejo1.jpg
Tenis
Daniel Vallejo perdió en su estreno en Wimbledon
En primer ronda, Daniel Vallejo cayó frente al colombiano Nicolás Mejía por tres sets a uno.
Junio 29, 2026 05:41 p. m.
 · 
Redacción D10
HLMCcDhWQAAD6Nr.jpeg
Tenis
Para agendar el debut de Vallejo
Quedó programado el duelo de nuestro compatriota Dani Vallejo en el legendario torneo de Wimbledon.
Junio 27, 2026 11:03 a. m.
 · 
Redacción D10
pecci.jpg
Tenis
Vallejo buscará romper una larga sequía en el césped londinense
El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo buscará cortar con una racha de 46 años en el torneo de Wimbledon.
Junio 26, 2026 01:14 p. m.
 · 
Redacción D10
HLbVbfBXQAARQye.jpg
Tenis
Rival confirmado para el histórico debut en Wimbledon
Dani Vallejo conoció este viernes a su rival en la primera ronda del legendario torneo de Wimbledon.
Junio 26, 2026 12:18 p. m.
 · 
Redacción D10
French Open - Day 15
Tenis
Zverev sufre para romper su maleficio y se consagra en Roland Garros
A la cuarta fue la vencida para el alemán Alexander Zverev, que a sus 29 años sumó su primer título de Grand Slam.
Junio 7, 2026 03:22 p. m.
 · 
Redacción D10
TENNIS-FRA-OPEN-2026
Tenis
Zverev a un paso de romper su maldición en un ‘grande’ tras derrotar a Mensik
El alemán Alexander Zverev se clasificó para su segunda final de Roland Garros, la cuarta en un Grand Slam, tras derrotar este viernes al checo Jakub Mensik por, 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 en 3 horas, y se encuentra a un paso de romper su maleficio en los ‘grandes’.
Junio 5, 2026 01:06 p. m.
 · 
Redacción D10