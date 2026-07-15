Remontada y clasificación para Vallejo

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, número 71 del mundo, consiguió este miércoles otra gran victoria para seguir avanzando en el ATP 250 de Bastad, en Suecia. En la ronda de octavos, el guaraní se impuso al neerlandés Botic Van de Zandschulp número 53 del mundo.

El primer set había quedado en manos del europeo por 6-4, pero Vallejo consiguió quedarse con el siguiente set y en el tercero imponerse en tie-break para cerrar el marcador con 7-6 a su favor tras dos horas y cincuenta y siete minutos de juego.

En los cuartos de final, el tenista paraguayo espera por el ganador de la llave compuesta por el italiano Stefano Travaglia y el argentino Mariano Navone, cuarto cabeza de serie y número 34 del mundo.

NUEVO HITO. Esta victoria en Suecia le permitirá a Vallejo dar un nuevo salto en la clasificación internacional. El mejor puesto del paraguayo había sido el número 70, pero tras su triunfo en octavos figura en el puesto 65 del ranking en vivo de la ATP.