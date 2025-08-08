08 ago. 2025
Asunción 2025: se prevé un fuerte dispositivo de seguridad

La gran fiesta de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 comenzará este sábado y la Policía Nacional buscará garantizar la seguridad con un fuerte dispositivo que involucrará a más de 10.000 efectivos.

Agosto 08, 2025 
Redacción D10
El sábado arranca la gran fiesta deportiva.

Paraguay será el centro de atención durante dos semanas porque albergará los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 y los organismos de seguridad trabajarán al máximo para garantizar que la fiesta deportiva se desarrolle sin inconvenientes.

De acuerdo con declaraciones de Enrique Riera, ministro del Interior. “Para las tareas del Panamericano se van a mover más de 10.000 policías en diferentes lugares”, manifestó.

Siguiendo en esta línea, La Policía Municipal de Transito de Asunción informó que un equipo de 182 inspectores, distribuidos en turnos rotativos, ya fue desplegado para garantizar una cobertura de 24 horas durante los días claves del evento.

Los encargados de la seguridad también pretenden evitar la presencia de cuidacoches en las zonas cercanas a los lugares donde se desarrollarán las competencias deportivas. Más de 4.000 atletas estarán en el país durante estas dos semanas de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

