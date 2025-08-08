Asunción 2025: se prevé un fuerte dispositivo de seguridad

Paraguay será el centro de atención durante dos semanas porque albergará los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 y los organismos de seguridad trabajarán al máximo para garantizar que la fiesta deportiva se desarrolle sin inconvenientes.

De acuerdo con declaraciones de Enrique Riera, ministro del Interior. “Para las tareas del Panamericano se van a mover más de 10.000 policías en diferentes lugares”, manifestó.

Siguiendo en esta línea, La Policía Municipal de Transito de Asunción informó que un equipo de 182 inspectores, distribuidos en turnos rotativos, ya fue desplegado para garantizar una cobertura de 24 horas durante los días claves del evento.

Los encargados de la seguridad también pretenden evitar la presencia de cuidacoches en las zonas cercanas a los lugares donde se desarrollarán las competencias deportivas. Más de 4.000 atletas estarán en el país durante estas dos semanas de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.