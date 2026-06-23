Así es el seleccionador de Australia: “Es un técnico muy exigente”

Fernando Romero, paraguayo que pasó por el fútbol australiano en el 2023, y que fue dirigido por Tony Popovic, actual seleccionador de los oceánicos, habló de su experiencia conseguida bajos las orientaciones del que será rival de Paraguay, el jueves, en la Copa del Mundo.

“Es un técnico muy exigente, que en cada entrenamiento nos exigían poner el 100%, creo que eso refleja también la selección de Australia”, manifestó este martes en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Específicamente sobre Popovic, Romero dijo que es un entrenador al que le gusta el orden defensivo, cuidando el cero en el arco y explotando los espacios que van dejando el rival.

“Desde lo táctico jugábamos 4-4-2 por los hombres que teníamos, creo que la Selección también está jugando así por los centrales que tiene y, capaz, por el riesgo que hay en el Mundial de perder los partidos, por eso prioriza el cero en el arco”, explicó.

Acerca de su experiencia en el balompié australiano, específicamente en Melbourne Victory, remarcó que se juega con “mucha intensidad” y “mucho juego físico”. “La preparación que tienen desde el gimnasio, desde lo que es la nutrición me sorprendió lo avanzado que estaban. Fue un paso muy importante en mi carrera”, enfatizó.

El jueves, Australia y Paraguay se verán las caras en el estadio Bahía de San Francisco, en Santa Clara, desde las 23:00. Un empate permitirá la clasificación de la Albirroja como uno de los mejores terceros, y con un triunfo se quedará con el segundo puesto del Grupo D.