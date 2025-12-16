16 dic. 2025
Guillermo Paiva puede ser campeón con Junior

A las 21:30 se define hoy la liga colombiana entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, el juego de vuelta.

Diciembre 16, 2025 06:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Guillermo Paiva

Guillermo Paiva, delantero paraguayo en Colombia

Foto: Gentileza - Guillermo Paiva

En el de ida, Junior se impuso por 3 a 0 con una actuación de gran nivel del delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien hizo dos grandes asistencias para los goles de la figura de la cancha, José Enamorado, uno de los nombres nuevos que suenan fuerte para ser llamado a la selección de Colombia.

En el juego de ida disputado el domingo, Paiva fue cambiado en el minuto 59 por Teófilo Gutiérrez, histórico delantero colombiano muy identificado con la camiseta del Junior.

En esta temporada, el ex delantero de Olimpia (cuyo nombre suena para ser repatriado en el club de la avenida Mariscal López) marcó 12 goles y realizó 7 asistencias, números que hablan de un nivel importante alcanzado por Paiva en el fútbol de Colombia.

Redacción D10
