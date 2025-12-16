Guillermo Paiva puede ser campeón con Junior

En el de ida, Junior se impuso por 3 a 0 con una actuación de gran nivel del delantero paraguayo Guillermo Paiva, quien hizo dos grandes asistencias para los goles de la figura de la cancha, José Enamorado, uno de los nombres nuevos que suenan fuerte para ser llamado a la selección de Colombia.

En el juego de ida disputado el domingo, Paiva fue cambiado en el minuto 59 por Teófilo Gutiérrez, histórico delantero colombiano muy identificado con la camiseta del Junior.

En esta temporada, el ex delantero de Olimpia (cuyo nombre suena para ser repatriado en el club de la avenida Mariscal López) marcó 12 goles y realizó 7 asistencias, números que hablan de un nivel importante alcanzado por Paiva en el fútbol de Colombia.