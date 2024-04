Arranca el hexagonal en el Sudamericano

Hoy se pone en marcha el hexagonal final del Sudamericano Sub 20 femenino, que se juega en Ecuador y que otorga cuatro cupos para la Copa Mundial de Colombia.

Hoy, en la fecha 1, los compromisos en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera son: Brasil vs. Argentina (17:00), Paraguay vs. Venezuela (19:30) y Colombia vs. Perú (22:00). La competencia es de todos contra todos, hasta el domingo 5 de mayo.

En el plano local, los marcadores de la fecha 2 del torneo Anual fueron: General Caballero 3-1 Nacional, Libertad 7-0 Tacuary, Sportivo Luqueño 0-6 Guaraní, Olimpia 4-0 Sol de América, Sportivo Trinidense 1-0 Cerro Porteño y Sportivo Ameliano 0-0 2 de Mayo.

Lideran la clasificación de la competencia Olimpia y Guaraní con 6 puntos.