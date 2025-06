Se juega la fecha 18 en el torneo Anual de fútbol femenino

El viernes 13 se abre la fecha 18 del torneo Anual de fútbol femenino de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El compromiso de apertura será entre Sportivo Ameliano y Deportivo Recoleta en el CarDif de Luque, a partir de las 18:00.

El sábado 14 prosigue la competencia con tres enfrentamientos en el CarDif: Sportivo Trinidense vs. Sportivo 2 de Mayo (14:00), Olimpia vs. General Caballero de JLM (16:00) y Sportivo Luqueño vs. Libertad (18:00).

El domingo 15 se completa la fecha con los duelos en el CarDif: Atlético Tembetary vs. Humaitá Nacional (8:00) y Guaraní vs. Cerro Porteño (10:00).

La clasificación está así: Libertad 46 puntos, Olimpia 46, Cerro Porteño 39, Guaraní 36, Trinidense 26, Nacional 26, Tembetary 25, General Caballero 18, 2 de Mayo 13, Recoleta 9, Luqueño 6 y Ameliano 6.