Olimpia y Cerro Porteño igualan en el clásico del fútbol femenino

Olimpia y Cerro Porteño empataron 1-1, en el Defensores del Chaco, en el inicio de la ronda 17 del torneo Anual de fútbol femenino que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Amada Peralta abrió la cuenta para las Franjeadas, mientras que Tania Riso igualó para las Azulgranas.

La ronda se completa el domingo 8 con los juegos en el CarDIF: Nacional vs. Ameliano (8:00), Libertad vs. Tembetary (10:00), 2 de Mayo vs .Luqueño (17:00) y Recoleta vs. Guaraní (19:15).

Posiciones: Olimpia 46 puntos, Libertad 43, Cerro Porteño 39, Guaraní 35, Tembetary 25, Trinidense 23, Nacional 23, General Caballero 18, 2 de Mayo 10, Recoleta 8, Luqueño 6 y Ameliano 6.