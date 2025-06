El clásico es la atracción en la fecha 17 en el fútbol femenino

Olimpia y Cerro Porteño abren la fecha 17 del torneo Anual de fútbol femenino de la Asociación Paraguaya de fútbol (APF).

El compromiso se disputará en el Defensores del Chaco desde las 17:00. El Franjeado lidera la clasificación con 45 puntos, mientras que las azulgranas marchan en tercer puesto con 35.

Otro juego de la ronda para el sábado 7: General Caballero vs. Trinidense (Ka’a Rendy, 1915). Para el domingo 8 en el CarDIF: Nacional vs. Ameliano (8:00), Libertad vs. Tembetary (10:00), 2 de Mayo vs .Luqueño (17:00) y Recoleta vs. Guaraní (19:15).

Posiciones: Olimpia 45 puntos, Libertad 43, Cerro Porteño 38, Guaraní 35, Tembetary 25, Trinidense 23, Nacional 23, General Caballero 18, 2 de Mayo 10, Recoleta 8, Luqueño 6 y Ameliano 6.