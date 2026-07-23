23 jul 2026
Fútbol Internacional

Braian Ojeda marca en el debut de Griezmann

VIDEO. Mientras todo se enfocaban en el debut del francés Griezmann, el paraguayo Braian Ojeda se sumó a la lista de goleadores en la paliza al San José.

Julio 23, 2026 10:47 a. m. • 
Por Redacción D10
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Ojeda fue titular en el conjunto de Orlando.

Foto: @OrlandoCitySC

El delantero francés Antoine Griezmann se estrenó este miércoles en la MLS con un tanto en el contundente triunfo del Orlando City por 0-4 ante el San Jose Earthquakes.

El gol de Griezmann en su estreno en la MLS fue además el número 300 de su carrera a nivel de clubes. El francés fue titular en el once del argentino Martín Perelman y disputó todo el partido.

Griezmann convirtió el 3-0 en el 48. Recibió dentro del área tras un robo de balón y, rodeado por cuatro contrarios, se deshizo del primero con un recorte antes de batir al portero del San Jose.

El defensor esloveno David Brekalo, el colombiano Iván Angulo y el paraguayo Braian Ojeda completaron la goleada ante el San Jose Earthquakes, colíder del Oeste junto al Vancouver.

Con esta victoria, Orlando City escala a la décima posición del Este, con 17 puntos, a solo dos de los puestos de postemporada, que marca el DC United.

Fútbol Internacional Braian Ojeda MLS Orlando City
Redacción D10
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