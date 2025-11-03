Argentina remonta y debuta con victoria ante Bélgica en el Mundial

Desde el comienzo, Argentina aceptó dominar la posesión del balón y Bélgica esperar algo más replegada, aguardando la oportunidad para jugar balones largos y aprovechar la velocidad de sus físicos futbolistas Ali Camara y Jesse Bisiwu.

Con los atacantes belgas bien vigilados por los laterales Simón Escobar y Santiago Silveira, la ‘albiceleste’ comenzó a hilar varias jugadas en tres cuartos de campo con un gran Uriel Ojeda en la mediapunta. En el minuto 36, una acción por banda derecha de Thomas De Martis terminó en las botas de Ramiro Tulián, que remató a la red dentro del área pequeña y colocó el 1-0 para el equipo sudamericano.

No había amenazado demasiado Bélgica hasta el momento. En el último minuto del añadido de la primera parte, un balón cruzado desde la izquierda que no acertó a despejar Escobar fue aprovechado por Arthur De Kimpe para marcar el empate, 1-1 (min.45+4).

Casi con el guión calcado al inicio de la segunda parte, Argentina salió dispuesta a ponerse con ventaja, pero no acertó a sacar una pelota suelta y cedió en bandeja el 1-2 (min.59) al ‘9' belga Stan Naert. Minutos después, los de Diego Placente perdieron por lesión a Filipe Pujol, una de las joyas de la academia de Vélez.

Una salida por el flanco diestro argentino culminó con un gran remate de Miguel Jainikoski, que acababa de salir al campo, para situar de nuevo el empate 2-2 (min.68). El tanto espoleó a los argentinos, que solo tres minutos después dieron la vuelta al marcador con un derechazo de Filipe Esquivel, 3-2 (min.71).

En el caos, el belga Rene Mitongo pudo empatar en el minuto 78, primero, y ya en el tiempo añadido después, pero ninguno de sus remates fue entre los palos de la meta defendida por el madridista Alber Castelau. Así, la selección sudamericana comenzó con buen pie su andadura en Catar, en una primera fase en las que también se medirá a los combinados de Túnez y Fiyi. EFE