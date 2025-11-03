03 nov. 2025
Mundial Sub 17

Argentina remonta y debuta con victoria ante Bélgica en el Mundial

La selección argentina debutó con victoria ante Bélgica, 3-2, este lunes, y sumó sus primeros puntos en el Mundial Sub 17 de fútbol después de una gran remontada en la segunda parta ante uno de los rivales más fuertes del grupo D.

Noviembre 03, 2025 04:01 p. m. • 
Por Redacción D10
belgiva.jpg

Jugadores de Argentina celebran un gol.

Foto: Gentileza

Desde el comienzo, Argentina aceptó dominar la posesión del balón y Bélgica esperar algo más replegada, aguardando la oportunidad para jugar balones largos y aprovechar la velocidad de sus físicos futbolistas Ali Camara y Jesse Bisiwu.

Con los atacantes belgas bien vigilados por los laterales Simón Escobar y Santiago Silveira, la ‘albiceleste’ comenzó a hilar varias jugadas en tres cuartos de campo con un gran Uriel Ojeda en la mediapunta. En el minuto 36, una acción por banda derecha de Thomas De Martis terminó en las botas de Ramiro Tulián, que remató a la red dentro del área pequeña y colocó el 1-0 para el equipo sudamericano.

No había amenazado demasiado Bélgica hasta el momento. En el último minuto del añadido de la primera parte, un balón cruzado desde la izquierda que no acertó a despejar Escobar fue aprovechado por Arthur De Kimpe para marcar el empate, 1-1 (min.45+4).

Casi con el guión calcado al inicio de la segunda parte, Argentina salió dispuesta a ponerse con ventaja, pero no acertó a sacar una pelota suelta y cedió en bandeja el 1-2 (min.59) al ‘9' belga Stan Naert. Minutos después, los de Diego Placente perdieron por lesión a Filipe Pujol, una de las joyas de la academia de Vélez.

Una salida por el flanco diestro argentino culminó con un gran remate de Miguel Jainikoski, que acababa de salir al campo, para situar de nuevo el empate 2-2 (min.68). El tanto espoleó a los argentinos, que solo tres minutos después dieron la vuelta al marcador con un derechazo de Filipe Esquivel, 3-2 (min.71).

En el caos, el belga Rene Mitongo pudo empatar en el minuto 78, primero, y ya en el tiempo añadido después, pero ninguno de sus remates fue entre los palos de la meta defendida por el madridista Alber Castelau. Así, la selección sudamericana comenzó con buen pie su andadura en Catar, en una primera fase en las que también se medirá a los combinados de Túnez y Fiyi. EFE

Mundial Sub 17 Argentina Bélgica
Redacción D10
Más contenido de esta sección
paraguay femenino Sub 17_63859501.jpg
Mundial Sub 17
Preparadas para seguir rompiendo sus marcas
La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 se prepara para enfrentar mañana a México, por los octavos de final del Mundial de la categoría que se cumple en Marruecos.
Octubre 28, 2025 08:06 a. m.
 · 
Redacción D10
G35RElFXwAEJclT.jpeg
Mundial Sub 17
Las chicas disfrutan del momento
Octubre 24, 2025 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
cristóval cardenal.jpg
Mundial Sub 17
El cardenal Cristóbal López vibra con los goles de Claudia Martínez
El cardenal Cristóbal López Romero, español nacionalizado paraguayo, vibró con los goles de la Albirroja Sub 17, en Marruecos.
Octubre 22, 2025 09:35 p. m.
 · 
Redacción D10
claudia martinez.jpg
Mundial Sub 17
Paraguay golea y clasifica a octavos de final
Con una fulgurante actuación de Claudia Martínez, autora de tres goles, la Albirroja aplastó a Nueva Zelanda por 4-1 y se metió por primera vez en la siguiente etapa del Mundial Sub 17 que se juega en Marruecos.
Octubre 22, 2025 06:00 p. m.
albirroja sub 17_63756110.jfif
Mundial Sub 17
Por el pase a los octavos
La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 enfrenta hoy a Nueva Zelanda, desde las 16:00, por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Mundial juvenil que se disputa en Marruecos.
Octubre 22, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
G3p-A3hXEAAbgLw.jpeg
Mundial Sub 17
Paso clave en el Mundial
Paraguay cumplió al remontar ante Zambia por 2-1 en el inicio de la Copa Mundial de fútbol femenino Sub 17, que se disputa en Marruecos.
Octubre 21, 2025 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más