Manchester United sigue en racha

Casemiro, una vez anunciada su salida del Manchester United, está empeñado en irse por todo lo alto y firmó un partidazo, con gol y asistencia, en el tercer triunfo consecutivo de su equipo, que dejó escapar una renta de 2-0 contra el Fulham y encontró la victoria en el minuto 95, en el otrora ‘Ferguson time’, gracias a un milagro de Benjamin Sesko.

El centrocampista brasileño, que no continuará en el club cuando venza su contrato en junio, fue el hombre del partido en la victoria contra el Fulham (3-2) que confirma el buen momento que atraviesan los de Michael Carrick. Desde que llegó el técnico inglés, tres partidos y tres victorias.

En los 75 minutos que estuvo Casemiro en el campo, marcó un gol, el primero, con un cabezazo tras una acción a balón parado, y le entregó el segundo a Matheus Cunha con un pase a lo ‘Laudrup’, sin mirar.

El 1-0 fue curioso porque surgió de un penalti que pitó el colegiado de Jorge Cuenca a Cunha. El VAR revisó la acción y determinó que no era pena máxima porque el agarrón del central español había sido fuera del área.

En esa falta, Bruno Fernandes colgó la pelota y Casemiro se elevó por encima de todos para hacer su quinto gol en liga. Está a un solo tanto de su temporada más productiva, la 2020-2021, cuando aún jugaba en el Real Madrid.

En la segunda mitad y cuando más apretaba el Fulham, Casemiro se sacó de la chistera una pase desde la frontal que recordó al mejor Michael Laudrup. Mirando al tendido, el brasileño jugó para Cunha, que fusiló a Bernd Leno para doblar la renta de los ‘Reds Devils’.

Minutos después, el Fulham pudo meterse en el partido por medio de Cuenca. El central convirtió su primer gol con la camiseta del Fulham al aprovechar un rechace de Lammens, pero el VAR encontró un fuera de juego en el inicio de la jugada y dejó al español con la miel en los labios.

En los quince minutos finales, el United tuvo un cabezazo de Benjamin Sesko a un palo con el que sentenciar el encuentro antes del caos del ocaso.

Pero Old Trafford está acostumbrado ya a sufrir y a los dramas. En el minuto 85, Raúl Jiménez transformó un penalti que Harry Maguire había cometido sobre el mexicano y en el 92, Kevin silenció al estadio con una curva desde fuera del área directa a una escuadra.

Se le escapaban dos puntos al United, pero con la prolongación de nueve minutos por delante, el ‘Carrick time’ entró en juego y tras un encomiable esfuerzo de Bruno Fernandes, el portugués le sirvió la pelota dentro del área a Sesko, que la controló a la media vuelta y la clavó en una escuadra.

Con este triunfo, el United arrebata al Chelsea la cuarta posición. Los de Carrick tienen 41 puntos, a cinco de Manchester City y Aston Villa. El Fulham, que sueña con puestos europeos, es noveno con 34 unidades.

- Ficha técnica:

3 - Manchester United: Lammens; Dalot (Mazraoui, m.86), Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro (Ugarte, m.75), Mainoo, Fernandes; Diallo, Cunha (Sesko, m.74) y Mbeumo (Yoro, m.96).

2 - Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca (Bassey, m.86), Robinson (Sessegnon, m.71); Iwobi, Berge, Wilson; Chukwueze (Cairney, m.79), Smith Rowe (Kevin, m.71) y Jiménez.

Goles: 1-0, m.19: Casemiro. 2-0, m.56: Cunha. 2-1, m.85: Jiménez. 2-2, m.92: Kevin. 3-2, m.94: Sesko.

Árbitro: John Brooks. Amonestó a Casemiro (m.64) y Maguire (m.83) por parte del United y a Silva (m.21, fuera del campo) y Andersen (m.42) por parte del Fulham.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 de la Premier League disputado en Old Trafford (Mánchester). EFE

