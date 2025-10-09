09 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Árbitros confirmados para la 16ª jornada

Este jueves, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los encuentros correspondientes a 16ª fecha del Torneo Clausura.

Octubre 09, 2025 07:01 p. m. • 
Por Redacción D10
árbitro.jpg

Blas Romero tendrá a su cargo el 2 de Mayo vs. Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - APF

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió este día la nómina de árbitros que estarán en los cotejos de la 16ª fecha del Torneo Clausura.

Fecha 16

Viernes 10 de octubre

-Recoleta FC vs. Olimpia

Estadio: ueno Luis Salinas.

Horario: 17:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

-Sportivo Trinidense vs. General Caballero JLM

Estadio: Martín Torres.

Horario: 20:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Derlis López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sábado 11 de octubre

-2 de Mayo vs. Cerro Porteño

Estadio: Río Parapití.

Horario: 17:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Roberto Cañete y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

-Atlético Tembetary vs. Libertad

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 20:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Milciades Saldívar y Carmelo Candia.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Domingo 12 de octubre

-Sportivo Ameliano vs. Guaraní

Estadio: Ameliano-Villeta.

Horario: 17:30.

Árbitro: Juan Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y José Villagra.

Cuarto árbitro: Édgar Galeano.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Héctor Balbuena.

-Nacional vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 20:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Julio Aranda y Luis Onieva.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Torneo Clausura
Redacción D10
