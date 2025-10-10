10 oct. 2025
Olimpia tropieza en la antesala del superclásico

Olimpia cayó 0-1 ante Recoleta en la antesala del superclásico del fútbol paraguayo. Si bien contó con más intentos para llegar al gol, fue el Canario el que se llevó los tres puntos, un triunfo histórico por tratarse del primero en juegos ligueros.

Redacción D10
Foto: Gentileza - APF

Conseguir la tercera victoria seguida para llegar sonriente al superclásico fue el objetivo de Olimpia ante un Recoleta que venía de tropezar en la fecha pasada y buscaba, no solo recuperarse sino vencer por primera vez al rival de turno en juegos ligueros.

El Decano contó con más acciones generadas, pero en la portería adversaria se encontraba un Óscar Toledo muy atento que intervino cuando su defensa fue vulnerada. Fernando Cardozo, Junior Gamarra y Alexis cantero intentaron sin éxito. También Olimpia tuvo un tiro de media distancia por intermedio de Alex Franco.

El Franjeado jugó muy adelantado y en una de esas, a los 34’, filtraron el balón para Juan Falcón quien, cuando iba a definir, fue sorprendido por el achique de Gastón Olveira. El primer tiempo se marchó, tal vez con un Olimpia un tanto superior en cuanto a creación de jugadas, pero ineficaz. Brahian Ferreira estuvo bastante activo por la zona izquierda del ataque del Canario aunque tampoco supo sacarle un mejor provecho.

Ever Hugo Almeida movió sus piezas para el arranque del complemento y el Decano mantuvo por más tiempo la pelota frente a un Recoleta que comenzó a defender en su terreno. Ante esto, los remates de media distancia fueron una opción. A los 72’ se produjo una nueva salvada de Óscar Toledo, después del zurdazo de Héctor Martínez. Y si de zurdazos hablamos, el de Iván Leguizamón fue el que acarició el primer tanto, mas tu tiro pegó en el poste izquierdo del arco rival.

El buen arranque franjeado se fue apagando de a poco y el juego se hizo más equilibrado. A los 81’, un pase de Fernando Galeano abrió la defensa decana y Juan Vargas, desde un ángulo cerrado, despidió un tiro rastrero que sacudió las redes de un sorprendido Gastón Olveira.

Apurado, Olimpia se metió en zona ofensiva, pero no pudo conseguir el gol del empate. Así, con una derrota, el Decano llegará al superclásico del fútbol paraguayo. De igual manera se sabe que se trata de un partido aparte. Por el otro lado, Recoleta celebró su primera victoria contra este rival en partidos ligueros y sigue firme en puestos de copas internacionales.

