Antolín: “Intentamos todo, pero no se dio”

“No tuvimos suerte en las situaciones que hemos creado. Una jugada desafotundada al final, nos costó. Intentamos todo pero no se dio, no quiso ser”, apuntó el DT a lo que agregó: “Felicitarle por el esfuerzo a los muchachos, intentaron por todos lados, pero la pelota no quería entrar”.

Alcaraz además apuntó: “Nos vamos bajoneados por cómo se dio el partido. Lastimosamente la pelota no quería entrar, nos vamos con el ánimo caído, sinceramente nos merecíamos pasar”.

A su vez, el capitán Lucas Quintana expuso: “Solo toca levantar cabeza y seguir trabajando duro. Hay cosas lindas por delante”, remarcando: “La experiencia fue única, queríamos más y nos vamos con ese sabor amargo que pudimos llegar más lejos”.