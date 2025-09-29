Antolín Alcaraz: “Es importante comenzar ganando”

La Selección Paraguaya Sub 20 tuvo un gran comienzo en el Mundial de la categoría que se desarrolla en Chile.

El equipo dirigido por Antolín Alcaraz venció por el marcador de 3-2 a Panamá con anotaciones de Alexandro Maidana, Enso González y Tiago Caballero.

Tras el encuentro, el DT albirrojo valoró la entrega de sus dirigidos y le dio mucha importancia al resultado.

“Comenzar con los tres puntos sumando es espectacular, creo que el partido fue complicado, comenzamos cuesta arriba, lo pudimos dar vuelta, pero en líneas generales creo que fue un partido muy ajustado porque tuvimos nuestras chances, el equipo rival nos llegó dos veces y nos hicieron los goles, hay cosas por mejorar, pero en síntesis lo más importante es comenzar ganando”, dijo.

Aseguró que el nerviosismo jugó un papel importante en el estreno, pero que los jugadores lo supieron llevar.

“Al ser el primer partido juega la ansiedad, el debut, el resultado camufló todo, pero lo importante es que las cosas salieron y vamos a seguir mejorando”.

GRAN POTENCIAL. Sobre Alexandro Maidana, el defensor de Guaraní, de gran partido y autor de un tanto, señaló: “Contento con él, tiene un rendimiento muy regular, es un defensor con goles, ojalá pueda seguir así y pueda seguir ayudando al equipo, lo felicitamos, es muy importante para nosotros”.

La Albirroja arrancó con 3 puntos en el Grupo B y su siguiente compromiso será mañana ante Corea del Sur desde las 20:00, nuevamente en Valparaíso, mientras que el cierre de la fase de grupos será el viernes ante Ucrania desde las 17:00.