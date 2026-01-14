Sainz dice adiós al Dakar y Roma se aleja de Al Attiyah

Los problemas con el GPS que Sainz sufrió en el quinto tramo de la segunda parte de la maratón entre el campamento refugio y Bisha, con 420 kilómetros, en su mayoría por dunas, le hicieron perder el control de la carrera y acabar con una penalización de quince minutos por saltarse un punto de control obligatorio de navegación.

Con este lastre, entierra sus sueños de volver a reinar en el Dakar, al quedar sexto a 39 minutos en la clasificación.

A falta de tres jornadas para el final de la 48 edición del rally, el segundo puesto de Al Attiyah en la etapa, por detrás del francés Mathieu Serradori (Century Racing), le permite volver a comandar la prueba con doce minutos sobre el sudafricano Henk Lategan (Toyota) y 12:50 sobre Roma, sexto en la etapa a 20:12 del ganador.

“No hemos conseguido encontrar un ‘way point’ (punto de paso obligatorio). No había manera de dar con él, así que hemos perdido quince minutos dando vueltas. Ha sido un día difícil para nosotros”, admitió resignado tras la etapa Carlos Sainz.

El error le costó una penalización de quince minutos extras en el tiempo final de la etapa, una losa que le hace despedirse de su reto de conseguir un nuevo título a sus 63 años.

Después de deambular durante media hora, Sainz intentó rehacerse al aprovechar su posición en pista, pero al cruzar el séptimo control, la desventaja era de 25 minutos.

Roma, quien partió de líder en el campamentos refugio, también tuvo problemas de navegación, pero pudo sortearlos con más diligencia y llegó a meta aún con vida para tratar de subir a lo más alto del podio este sábado.

El catalán comenzó bien la jornada, sin perder apenas tiempo respecto a Al Attiyah, pero se le fue complicando la conducción y en el octavo control, cedía más de trece minutos respecto al catarí.

“Hemos abierto una parte de la especial antes de cometer un error, que nos ha llevado a buscar un punto durante siete u ocho minutos. Es muy difícil abrir en las dunas. Estamos contentos de estar aquí, aunque sabemos que hemos perdido tiempo. Estoy cansado, me duele la espalda, hoy puedo decir que he sufrido mucho, pero es parte del juego”, relató Roma al llegar a Bisha.

Al Attiyah tiene de cara ganar este sábado en Yanbu su sexto Dakar después de una exigente etapa en la que demostró su pericia en las dunas del desierto saudí.

“Tuvimos mucha suerte porque hoy fue un día muy difícil. Una etapa que exigió mucho. Pero intentamos presionar desde el principio hasta el final. Fabian (su copiloto) hizo un buen trabajo. Estamos muy contentos, aunque estoy completamente destrozado”, explicó el piloto catarí, de 55 años.

El francés Sébastien Loeb fue otro de los que sufrió con la orientación y con la localización de los ‘waypoints’, aunque acabó tercero en la jornada a 9:20 minutos.

“Hemos dado algunas vueltas, hemos cambiado ruedas, nos hemos quedado varados y hemos vuelto a pinchar. Ha sido otra especial complicada. Había que terminarla bien y es lo que hemos hecho”, describió Loeb, nueve veces campeón del Mundial de Rallys, cuarto en la general, con algo más de diez minutos de desventaja con Roma.

Después del triunfo de Adrien Van Beveren (Honda) en motos, Serradori completó el doblete francés y se unió al homenaje a Thierry Sabine, el fundador del París-Dakar, en el 40 aniversario de su fallecimiento.