Roma resiste segundo y presiona a Al-Attiyah

La undécima etapa se resolvió con triunfo del sueco Mattias Ekström, que volvió a demostrar su solidez al volante del Ford Raptor en una especial rápida y sin grandes sobresaltos, marcada más por la estrategia que por los ataques directos.

Ekström completó la jornada con autoridad tras rodar buena parte del recorrido en compañía de Carlos Sainz, al que superó en meta por 2:26.

El segundo puesto fue para Romain Dumas, mientras que Sainz cerró el podio del día. El madrileño, ya sin opciones reales al triunfo final, aprovechó su posición de salida para firmar una etapa competitiva y, sobre todo, para recortar más de diez minutos al líder de la general, Nasser Al-Attiyah, consolidándose en la quinta plaza de la clasificación absoluta.

Al-Attiyah optó por una estrategia conservadora, consciente de la ventaja acumulada y de la cercanía del final del rally.

El catarí cedió algo de tiempo, pero evitó riesgos innecesarios y mantuvo un margen suficiente al frente de la general. Tras esta etapa, lidera con 8 minutos y 30 segundos de ventaja sobre Nani Roma, que se consolida como su principal perseguidor tras la pérdida de opciones de otros rivales directos.

Roma, al volante del Ford oficial, firmó una etapa sólida pese a partir retrasado y encontrarse con tráfico en varios tramos.

Su regularidad le permite afrontar las dos últimas etapas con opciones matemáticas y reales de presionar al líder, especialmente en la penúltima jornada, la última en la que se prevén diferencias significativas. El catalán es segundo en la general y ha demostrado fiabilidad y ritmo suficiente para aprovechar cualquier contratiempo del líder.

Por detrás, Sébastien Loeb (Dacia) ocupa la tercera posición a 18:37, seguido de Ekström a 21:32 y Sainz a 28:48. Con el Dakar entrando en su fase final, todo apunta a que la gestión mecánica y la ausencia de errores serán determinantes.

Al-Attiyah tiene el rally bien encarrilado, pero Roma llega con opciones y con la presión trasladada al líder en las dos últimas etapas del desierto saudí.