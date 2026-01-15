16 ene. 2026
Automovilismo

Roma resiste segundo y presiona a Al-Attiyah

El Rally Dakar en la categoría de coches llegó a su antepenúltima etapa con un escenario abierto en la lucha por el podio y con Nani Roma (Ford) manteniendo intactas sus opciones de pelear por la victoria final en las dos jornadas decisivas al reducir la desventaja con el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) en cuatro minutos y ser ahora de 8:40 después de la especial de 320 kilómetros.

Enero 15, 2026 10:26 a. m. • 
Por Redacción D10
Mattias Ekström

Mattias Ekström se quedó con la etapa del día.

Foto: AFP

La undécima etapa se resolvió con triunfo del sueco Mattias Ekström, que volvió a demostrar su solidez al volante del Ford Raptor en una especial rápida y sin grandes sobresaltos, marcada más por la estrategia que por los ataques directos.

Ekström completó la jornada con autoridad tras rodar buena parte del recorrido en compañía de Carlos Sainz, al que superó en meta por 2:26.

El segundo puesto fue para Romain Dumas, mientras que Sainz cerró el podio del día. El madrileño, ya sin opciones reales al triunfo final, aprovechó su posición de salida para firmar una etapa competitiva y, sobre todo, para recortar más de diez minutos al líder de la general, Nasser Al-Attiyah, consolidándose en la quinta plaza de la clasificación absoluta.

Al-Attiyah optó por una estrategia conservadora, consciente de la ventaja acumulada y de la cercanía del final del rally.

El catarí cedió algo de tiempo, pero evitó riesgos innecesarios y mantuvo un margen suficiente al frente de la general. Tras esta etapa, lidera con 8 minutos y 30 segundos de ventaja sobre Nani Roma, que se consolida como su principal perseguidor tras la pérdida de opciones de otros rivales directos.

Roma, al volante del Ford oficial, firmó una etapa sólida pese a partir retrasado y encontrarse con tráfico en varios tramos.

Su regularidad le permite afrontar las dos últimas etapas con opciones matemáticas y reales de presionar al líder, especialmente en la penúltima jornada, la última en la que se prevén diferencias significativas. El catalán es segundo en la general y ha demostrado fiabilidad y ritmo suficiente para aprovechar cualquier contratiempo del líder.

Por detrás, Sébastien Loeb (Dacia) ocupa la tercera posición a 18:37, seguido de Ekström a 21:32 y Sainz a 28:48. Con el Dakar entrando en su fase final, todo apunta a que la gestión mecánica y la ausencia de errores serán determinantes.

Al-Attiyah tiene el rally bien encarrilado, pero Roma llega con opciones y con la presión trasladada al líder en las dos últimas etapas del desierto saudí.

Rally Dakar
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Oscar Piastri
Automovilismo
Piastri se lleva la ‘minipole’ del Gran Premio de Catar
El piloto australiano de la escudería McLaren, Oscar Piastri, hizo valer sus buenas sensaciones que destiló en los primeros entrenamientos libres anotándose la pole para la carrera sprint de este sábado en el circuito de Lusail, gracias a un tiempo de 1:20.055, superando al Mercedes del británico George Russell por solo 32 milésimas y a su compañero de equipo, el británico Lando Norris (+230).
Noviembre 28, 2025 05:34 p. m.
 · 
Redacción D10
josss.jfif
Automovilismo
Joshua Duerksen vuelve a la actividad para las últimas rondas de la F2
Este fin de semana se disputará el GP de Qatar, penúltima cita en el calendario de la Fórmula 2 en 2025, luego de dos meses de inactividad. El paraguayo Joshua Duerksen irá al medio oriente a cerrar su participación en la temporada actual de la antesala de la F1.
Noviembre 25, 2025 11:41 a. m.
Dakar
Automovilismo
El Dakar 2026 tendrá dos etapas maratón
El Rally Dakar de 2026 regresará por séptima vez consecutiva a las dunas de Arabia Saudí, en una edición de 8.000 kilómetros, con dos etapas maratón y sin la crono 48 horas ni ‘Empty Quarter’, presentes en anteriores ediciones, que se disputará entre el 3 y el 17 de enero en 11 etapas.
Noviembre 13, 2025 03:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Lewis Hamilton
Automovilismo
Hamilton, contra “el secretismo” de las decisiones de la FIA
El piloto Lewis Hamilton, de Ferrari, confesó este jueves su confusión ante la penalización de diez segundos que le fue impuesta en el GP de México, y afirmó que es necesario abordar “el secretismo con el que se toman las decisiones tras bastidores” en la F1.
Noviembre 06, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Formula One Grand Prix of the Emilia Romagna - Practice and Qualifying
Automovilismo
Verstappen: la diferencia con McLaren “sigue bastante grande”
El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) afirmó este jueves que “la diferencia” con los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, “sigue bastante grande”, a cuatro carreras del final de la temporada.
Noviembre 06, 2025 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Fabrizio Zaldivar
Automovilismo
Fau Zaldívar gana la Primera Etapa
Fabrizio Zaldívar se quedó con el día tras la primera jornada de competencia de la 50ª edición del Rally del Chaco.
Octubre 24, 2025 04:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más