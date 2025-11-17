17 nov. 2025
Ancelotti: “Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial”

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña de fútbol, afirmó este lunes que Neymar Jr, delantero del Santos, está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial 2026 con Brasil, en la víspera del encuentro amistoso que disputarán en Lille (Francia) ante Túnez.

Noviembre 17, 2025 
Por Redacción D10
Ancelotti habló sobre una posible convocatoria de Neymar Jr, que no entró en la última lista de Brasil en este parón de selecciones, y avisó que el jugador puede ir con la Canarinha al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, siempre y cuando se recupere de sus molestias y obtenga un buen rendimiento.

“Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, indicó.

“Se ha recuperado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato”, añadió.

La pentacampeona del mundo disputará un nuevo encuentro amistoso, esta vez ante Túnez, tras doblegar a Senegal por 2-0 el pasado sábado en el Emirates Stadium de Londres. Por ello, Ancelotti habló de continuar con las buenas sensaciones y abrió la posibilidad a efectuar cambios en el once inicial.

“Estamos pensando en hacer algún cambio en el equipo para mañana. Quiero esperar al entreno de hoy y ver cómo se recuperan los jugadores después del partido ante Senegal. Los jugadores están bien, aunque hemos tenido la lesión de Gabriel, que no podrá estar. Podemos tener la entrada de Wesley en el lateral derecho. Queremos hacer un buen partido y seguir con la misma dinámica que ante Senegal, tuvimos un juego con actitud y calidad. Queremos repetirlo”, analizó.

Ancelotti subrayó la importancia de la “intensidad” en el fútbol moderno y de la “lectura de juego”, a la vez que elogió el trabajo en la presión de sus delanteros en el triunfo contra Senegal.

“Tenemos que tener una idea clara de lo que tenemos que hacer. El sistema salió bien con muchos jugadores arriba, pero tenemos que pensar también en jugadores más defensivos, lo cual puede ser un gran B. Ante Senegal me gustó el sistema porque los jugadores tuvieron muy buena actitud, el trabajo que ellos hacen es fundamental para que el equipo defienda bien. Si los atacantes no lo hacen bien tenemos dos posibilidades: cambiar al jugador o cambiar al sistema”, narró.

Sobre Túnez, el técnico italiano incidió en que “es un equipo bien organizado a nivel defensivo” y con “características diferentes” a Senegal, por lo que vislumbró “un partido más controlado y menos directo”.

Respecto a los problemas actuales en el equipo, Ancelotti sigue echando en falta la idea de un ‘9' de área que pueda resolver ciertas situaciones de juego: “Un jugador puede jugar en diferentes posiciones es mejor para él y tiene más posibilidades de jugar en el equipo. Hay jugadores especialistas que es más difícil que cambien de posición. En el ataque no tenemos un especialista, puede ser que precisemos de un referente en algunos partidos y en según que situaciones, pero tenemos tiempo para encontrar un delantero referente en los próximos seis meses”.

Asimismo, habló sobre la “calidad” de Luciano Juba, lateral izquierdo de 26 años del Bahía, una de las sorpresas en la convocatoria, y avisó que tiene posibilidades de acudir a la próxima Copa del Mundo y de entrar mañana en el once inicial.

Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 26 UEFA - Georgia contra España
Fútbol Internacional
La intocable España se siente mundialista
La selección española firmó su pase al Mundial 2026 de forma virtual, con una nueva exhibición en una fase de clasificación en la que derrocha autoridad, sin goles encajados, en una cita en Tiflis ante Georgia (0-4).
Noviembre 15, 2025 04:26 p. m.
 · 
Redacción D10
gales Liechtenstein.jpg
Fútbol Internacional
Gales se aferra a la repesca
Gales venció a Liechtenstein en el Rheinpark de Vaduz (0-1) y se aferró a la repesca como acceso a la fase final del Mundial 2026.
Noviembre 15, 2025 04:19 p. m.
 · 
Redacción D10
International soccer friendly - Brazil vs Senegal
Fútbol Internacional
Estevao, socio de oro para Vinícius y Rodrygo
Estevao, con un golazo, brilló este sábado en el triunfo de Brasil ante Senegal (2-0) y se destapa como el socio ideal de Vinícius Júnior y Rodrygo Goes en la selección de Carlo Ancelotti.
Noviembre 15, 2025 04:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Rusia Chile
Fútbol Internacional
Chile rompe la racha victoriosa de Rusia
Una aguerrida selección chilena sorprendió este sábado a Rusia (0-2) en un partido amistoso en el que La Roja no demostró un juego brillante, pero defendió bien y aprovechó los errores de su rival a la salida del balón.
Noviembre 15, 2025 03:28 p. m.
 · 
Redacción D10
e328fbce91384c18d7b49902b966ce3f40b65519w.jpg
Fútbol Internacional
Inglaterra pide cambiar los clasificatorios europeos para Mundial y Eurocopa
La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha pedido un cambio en la fase de clasificación para el Mundial y la Eurocopa porque se han vuelto muy “predecibles”.
Noviembre 15, 2025 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Roberto Martínez
Fútbol Internacional
Portugal mostrará su “mejor nivel” frente a Armenia tras fracaso en Irlanda
El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este sábado que el equipo saldrá a demostrar “su mejor nivel” en su partido contra Armenia, encuentro en el que no podrá contar con Cristiano Ronaldo tras su expulsión en la derrota frente a Irlanda (2-0).
Noviembre 15, 2025 10:58 a. m.
 · 
Redacción D10
