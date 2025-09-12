Ameliano reaccionó para celebrar su tercer triunfo

La 12ª se puso en marcha en Villa Elisa, con el duelo que sostuvieron los dos últimos equipos de la clasificación. El triunfo era más que urgente en ambos conjuntos: el Atlético Tembetary, por sumar en la dura lucha que tiene por no descender y el Sportivo Ameliano, por salir de la mala racha de resultados.

Si bien en el arranque, el Blanquiazul tuvo la intención de proponer, lo cierto fue que no produjo algo concreto y de a poco el Albiverde fue siendo más profundo. Un gran remate de Rodrigo Rojas, a los 31’, exigió a un Miguel Martínez que concedió el rebote y que no supo ser capitalizado por Paul Charpentier, cuando sus compañeros ya se preparaban para gritar el gol.

Antes del cierre del primer tiempo, el chico Duván Zárate logró sacudir las redes, luego de un avance comandado por Gabriel Gudiño. El chico de 18 años despidió un derechazo que le metió en el palo que estaba cubriendo el portero Miguel Martínez, a los 43’.

El entrenador Humberto García movió sus piezas para el inicio del complemento y dos minutos más tarde ya estaba celebrando. Todo nació de un lateral. Marcelo Paredes se mandó una linda acción, pero no le favoreció un rebote y fue ahí cuando Jorge Sanguina apareció y, sin dudar, envió un tiro sorpresivo para instalar el 1-1 a los 47’.

Eso cambió todo. El Sportivo Ameliano mejoró en llegadas y un cabezazo de Hugo Benítez, que fue a parar a las manos del portero Tomás Canteros, ya fue una advertencia. Elvio Vera le dio la ventaja de penal a los 67’ y a los 69’, el tercer tanto se produjo nuevamente gracias a Jorge Sanguina, tras un grosero error de Rodrigo Rojas.

La visita se llevó un pequeño susto con el descuento conseguido por Orlin Barreto, a los 89’, en un contexto parecido al del primer gol: tiro potente de Rodrigo Rojas y rebote de Miguel Martínez.

Con cuatro minutos de adición, el marcador ya no se modificó: el Sportivo Ameliano celebró su tercera victoria en el Clausura, mientras que el Atlético Tembetary parece estar destinado al descenso.

La parte mala para el vencedor es que Elvio Vera fue expulsado al finalizar el encuentro por un escupitajo a Tomás Canteros. El VAR llamó al árbitro Derlis Benítez para que observe la situación y sin dudar le mostró la tarjeta roja.