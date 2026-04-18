19 abr. 2026
Fútbol Internacional

Almirón, entre una y dos semanas de baja

Miguel Almirón, jugador del Atlanta United, será resta en su equipo por un problema en la rodilla.

Abril 18, 2026 03:53 p. m. • 
Por Redacción D10
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Almirón deberá descansar para recuperarse.

Foto: @ATLUTD

El futbolista paraguayo Miguel Almirón tendrá entre una y dos semanas de baja por una lesión que sufrió el pasado miércoles en el choque frente al Chattanooga FC, por los 32vos de la US Open Cup.

El equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino se impuso por 1-3, pero la nota negativa tuvo que ver con la lesión del paraguayo que debió ser sustituido por Luke Brennan a los 71 minutos del encuentro.

Según el reporte médico dado a conocer este viernes por la institución norteamericana, el Miggy estará fuera de las canchas entre una y dos semanas debido a una “irritación” de la rodilla.

“La ausencia de un jugador tan importante como Miguel para cualquier equipo es un factor decisivo. Esperamos que su recuperación sea breve. Jamás apresuraremos ni correremos riesgos con la recuperación de un jugador”, expresó Gerardo Martino en conferencia de prensa.

Miguel Almirón Atlanta United Fútbol Internacional
Redacción D10
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