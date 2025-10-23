23 oct. 2025
Cerro Porteño

Alianza en el bloque opositor azulgrana

Ariel Martínez y Carlos Rejala unen fuerzas de cara a la asamblea de elección de autoridades en Cerro Porteño.

Octubre 23, 2025 07:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Ariel Martínez

Movimiento Cerrista, liderado por el Ariel Martínez, actual vicepresidente de la institución.

Foto: Gentileza.

Ariel Martínez, candidato a la presidencia de Cerro Porteño, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), expuso su posición de cara a la asamblea de elección de autoridades que será en enero del 2026.

“Quedó claro que habrá dos bloques, el oficialismo y la alianza opositora en la que vamos encarando, ahora podemos decir que claramente el oficialismo tiene candidato, y es Blas Reguera, que cuenta con el apoyo del actual presidente, y lo manifestó, hasta en el aspecto económico, en donde dijo que con ese candidato sería más flexible”, analizó el dirigente azulgrana.

Martínez además expuso acerca de la posición del actual mandatario: “El actual presidente no es dueño del club, debe rendir cuentas, tiene un balance no aprobado del 2024 y entrar en esos temas en estos momentos preocupa mucho, porque se apunta a utilizar la estructura del club y empleados para trabajar por un candidato oficialista, que es la de Blas Reguera”, remarcando: “Ellos están en su derecho de decir que no son oficialistas, pero las acciones demuestran lo contrario, pero eso con el tiempo se va a notar, cuando aparezcan las personas del oficialismo para integrar su equipo”.

Acerca del proyecto que encabeza como oposición, Martínez aseguró: “Tenemos un proyecto moderno y profesional, que va a cambiar el modelo de gestión de Cerro Porteño, vamos a dejar atrás ese discurso de la billetera y que solo algunas personas pueden ocupar la presidencia”, agregando: “Queremos dirigentes que trabajen por el club, que vuelva a ser de los socios y que esa visión elitista y exclusiva quede atrás, algo falso que el cerrista ya no cree, y eso se nota con el acompañamiento que estamos recibiendo con la alianza con Carlitos Rejala”.

Analizando cómo se encuentra el panorama de cara a enero, el dirigente argumentó: “Les duele y les molesta mucho a ciertos cerristas que haya ganado dos títulos, pienso replicar y ampliar esa misma pasión y ganas que tuve en mi época en la que estuve cerca del equipo y logramos éxito.

LA FÓRMULA. Ariel Martínez expuso acerca del lanzamiento de la fórmula opositora: “Vamos a estar presentando el proyecto en los próximos días, brindando detalles como se va a estructurar los cargos, estamos trabajando con Carlitos Rejala para formalizar y que los socios sepan cómo será nuestra propuesta para el hincha, tenemos un modelo de gestión de profesionalizar el club, que el socio sea parte y que se ganen títulos”, finalizó.

Asamblea de Cerro Ariel Martínez Carlos Rejala
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2022-06-08 at 7.08.57 PM (1).jpeg
Cerro Porteño
Cerro vuelve a fallar un penal ante Olimpia tras 3 años
El superclásico terminó empatado 1-1 en La Nueva Olla, con una particularidad estadística que protagoniza Gastón Olveira.
Octubre 20, 2025 11:22 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_3168_1_63728152.JPG
Cerro Porteño
El Bocón Torres disputó un superclásico para el olvido
El delantero del Ciclón, Jonatan Torres, experimentó un episodio para el olvido en el superclásico N° 329 del fútbol paraguayo: Gastón Olveira le tapó en dos oportunidades el penal cuando el partido iba 1-0 a favor de Olimpia.
Octubre 20, 2025 08:10 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-19 at 8.02.44 PM.jpeg
Cerro Porteño
“Recibimos un gol muy inocente”
Jorge Bava, DT de Cerro Porteño, reconoció que tuvo un inicio complicado y recibieron un gol con demasiada facilidad.
Octubre 19, 2025 08:36 p. m.
 · 
Redacción D10
cerro porteño_63660754.jfif
Cerro Porteño
Formulando alternativas para el onceno inicial
El plantel de Cerro Porteño se pone a punto para el compromiso que animará el domingo 19, en La Nueva Olla, desde las 17:30.
Octubre 17, 2025 06:58 a. m.
 · 
Redacción D10
cccongre.jpeg
Cerro Porteño
Fundación Club Cerro Porteño presente en congreso internacional
Por segundo año consecutivo, la Fundación Club Cerro Porteño participó del evento internacional “Gol Iberoamérica. Congreso de fútbol para el desarrollo”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Fundación River Plate, con la colaboración de la Fundación Real Madrid y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Octubre 16, 2025 03:00 p. m.
Jorge Bava_63646211.jpg
Cerro Porteño
El “apoyo de todos” es clave para Jorge Bava
Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño, analizó el momento del Azulgrana, en la previa al clásico del domingo 19 ante Olimpia.
Octubre 16, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más