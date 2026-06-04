04 jun. 2026
Copa Mundial

Alfaro explica las dificultades para conformar la lista

Gustavo Alfaro reveló las dificultades y los detalles que tuvo en cuenta para hacer la lista final para el Mundial.

Junio 04, 2026 12:45 p. m. • 
Por Redacción D10
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El DT Alfaro brindó este jueves una conferencia en Ypané.

Foto: Daniel Duarte - UH

El entrenador de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, habló en conferencia de prensa previo a lo que será el amistoso de despedida frente a Nicaragua que será este viernes a las 19.15 en el Defensores del Chaco. En la primera consulta, se refirió a los detalles y temas con los que chocó para definir a los convocados finales.

“Armar la lista no fue sencillo. No fue la de 55, mucho menos la de 26. Siempre se corre el riesgo de cometer injusticias, pero se tiene claro una meta, un modo, tiene claro porque lo digo por la experiencia personal que tengo”, comenzó diciendo el DT que recordó que dirigió a Ecuador en Catar 2022, pero además vivió diferentes mundiales como comentarista deportivo.

“Iba tratando de ver las directrices para una Copa del Mundo y me dio una base, una formación, una lista de prioridades que tiene que tener, en cuanto y tanto, uno quiera participar o competir”, agregó.

Alfaro volvió a mencionar que lo realizado hasta la clasificación, no iba a ser suficiente para el Mundial, por lo que exigía a los jugadores mayores prestaciones en cuanto físico, táctico o la cantidad de tiempo jugador y dijo que establecieron un régimen de trabajo, además de tener un contacto directo con los cuerpos médicos para cuidar el físico a los jugadores. Luego hizo una aclaración y dijo que no existían derechos adquiridos en la selección.

“Les dije que no podíamos quedarnos que por haber clasificado ya estaba y segundo que no había derechos adquiridos. Acá no hay derechos, hay conquistas adquiridas, pero no era una carta abierta, había que ganarse derecho de estar en la lista”, tiró.

Alfaro contó que plantearon una exigencia a los jugadores y fueron evaluando, siendo el último cuatrimestre el más importante, incluso “prendiendo velas” para no tener lesionados. Luego, fue claro y contó que tomó la decisión buscando lo mejor para la Selección y calificó el domingo previo al anuncio de los 26 como el día “más difícil”.

El DT reveló que no hacía falta que tenga que dar una explicación a los jugadores que quedaron fuera de la lista, pero que moralmente sintió la necesidad de hablar con ellos. “No pido que compartan, sino que la respeten. Estoy para tomar decisiones, si no tenía que tener una lista de 120 y estoy perdiendo la esencia. Y ustedes me van a exigir competitividad, resultados, que la selección esté a la altura”, subrayó.

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