14 nov. 2025
Selección Paraguaya

Alfaro confirmó al portero de Paraguay ante Estados Unidos

En conferencia de prensa, el seleccionador Gustavo Alfaro confirmó al arquero que tendrá Paraguay en el duelo ante Estados Unidos.

Noviembre 14, 2025 07:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Orlando Gill Roberto Fernández

Los porteros albirrojos Orlando Gill, Gatito Fernández y Carlos Coronel.

@Albirroja

Paraguay jugará este sábado contra Estados Unidos con un equipo que tendrá varios cambios con relación al que se parará ante México. De acuerdo con lo dicho por el seleccionador Gustavo Alfaro, en la portería estará Orlando Gill.

En conferencia de prensa, el técnico aseguró que usará estos partidos para probar ya que, de momento, solo hay cuatro amistosos antes de la Copa del Mundo.

“Orlando va a arrancar atajando este partido porque me parece que ya va en tiempo de madurez y va en tiempo de que nosotros necesitamos también definir quién va a ser el arquero, quién pueden ser y todo lo demás”, aseveró.

También debido a la situación particular de Omar Alderete y Antonio Sanabria, que llegaron tras superar molestias, no estarán para arrancar en el primer encuentro y podrían tener minutos en el segundo, frente a México.

Gustavo Alfaro además mencionó las finales de Copa Sudamericana y Copa Libertadores que afrontarán jugadores paraguayos es un detalle que tendrá en cuenta para los minutos que acumularán los afectados: Junior Alonso, Gustavo Gómez y Ramón Sosa. El choque frente a Estados Unidos comenzará a las 19:00, en el Subaru Park de Pensilvania.

Selección Paraguaya Albirroja Gustavo Alfaro
Redacción D10
