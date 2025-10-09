Alfaro busca exigencia para la Albirroja

La Selección Paraguaya de fútbol, que volvió a una Copa del Mundo luego de 16 años, disputará este viernes su primer amistoso en Asia, enfrentando a Japón en la localidad de Osaka.

Gustavo Alfaro, entrenador del equipo, tiene clara la película y fundamentó la necesidad de probarse con rivales de tanta jerarquía con la intención de prepararse para jugar la Copa del Mundo del próximo año.

“Son partidos que elegimos por el nivel, la jerarquía y la complejidad de los rivales. Sabemos que, si queremos tener un buen Mundial, debemos medirnos ante selecciones que estén por encima de nuestro nivel”, expresó Alfaro en la conferencia de prensa.

“Me sirve enfrentarnos a equipos superiores, que nos exijan, para llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo. Para llegar de la mejor manera. Si no pasamos por este nivel de exigencia, no sabremos qué nos falta para poder hacer una buena Copa del Mundo, y esa es nuestra búsqueda”, subrayó.

La Albirroja enfrentará este viernes a las 7.20 de nuestro país a Japón en el primero de los dos juegos amistosos. El siguiente será el martes 14 de octubre, a las 8.00 en Seúl frente a Corea del Sur.