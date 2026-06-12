12 jun. 2026
Selección Paraguaya

Alfaro aguarda por ‘la Joya’ Enciso

El entrenador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, mantuvo este jueves el optimismo sobre el estado de recuperación de la estrella paraguaya, Julio ‘la Joya’ Enciso, quien todavía es duda ante el debut mundialista contra el país anfitrión, Estados Unidos.

Junio 12, 2026 08:12 a. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026

Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay.

Foto: AFP

‘La Joya’ “está con el corazón puesto en querer ser parte de esto por la ilusión que tanto él tiene como todos los jugadores”, indicó el míster en una rueda de prensa previa al encuentro contra el Estados Unidos en Estadio de Los Ángeles.

El técnico abogó por esperar, y aunque no desveló si formará parte del once inicial de mañana, lo ve “con buenas sensaciones”.

Alfaro aseguró que ya tiene el equipo conformado, a falta de unos pequeños ajustes. “Lo voy a terminar de definir cuando le dé la charla a los jugadores, ahí se los voy a comunicar a ellos primero para que sepan quiénes son los 11 para arrancar a partir de mañana”, explicó.

Para la Albirroja, el debut ante una de las tres naciones anfitrionas de una Copa del Mundo “no es un partido más. Es un partido diferente, de características diferentes a cualquier otro que uno pueda llegar a jugar”, dijo.

Tras 16 años ausencia, volver a participar en una competición de alto nivel “es un momento de mucha plenitud, de mucha alegría, porque sabemos las necesidades que el país tenía de esto, la lucha que los jugadores habían tenido a lo largo de todo este tiempo para tratar de lograrlo, así que llegamos de la manera en que queremos llegar”, afirmó.

La Albirroja tiene claro el rival al que se enfrenta, un equipo que “con ideas acabadas y muy claras” y con un “muy buen entrenador”, en referencia a su compatriota Mauricio Pochettino.

“Estamos claros de la jerarquía que tiene el rival, cómo se ha preparado, no desde ahora, sino que viene hace mucho tiempo trabajando con la premisa de este Mundial”, indicó.

“Sabemos la complejidad a la que nosotros debemos enfrentarnos y estamos preparados para tratar de hacerlo, no solamente este partido, sino que ojalá los tres que tengamos y que después tengamos alguno más también”, añadió.

Selección Paraguaya Gustavo Alfaro Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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