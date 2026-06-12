12 jun. 2026
Copa del Mundo

Canadá vs. Bosnia animan el Grupo B

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes con el estreno de las selecciones de Canadá y Bosnia-Herzegovina, que se enfrentarán desde las 16:00 (hora de Paraguay), en Toronto, en el primer compromiso del Grupo B.

Junio 12, 2026 11:47 a. m. • 
Por Redacción D10
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Esperanza. La Selección de Canadá lista para jugar en casa.

El conjunto canadiense, uno de los países anfitriones de la cita ecuménica, buscará aprovechar el apoyo de su público para comenzar con el pie derecho su participación en el torneo. Será además el primer partido mundialista disputado por Canadá en casa, un hecho histórico para el fútbol de ese país.

Por su parte, Bosnia-Herzegovina regresa al escenario mundialista con la intención de dar la sorpresa en una zona que también integran Catar y Suiza.

El encuentro se disputará en el estadio BMO Field de Toronto y marcará el inicio de la actividad del Grupo B, donde cada punto será fundamental en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final de la competencia.

Canadá intentará hacer valer su condición de local y alimentar la ilusión de todo un país, mientras que Bosnia buscará allanar el camino mundialista con un resultado positivo en un duelo que promete intensidad desde el primer minuto.

Facundo Tello, argentino de 44 años, será el juez principal. Este será el segundo Mundial del árbitro. Estuvo presente en Catar 2022.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
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