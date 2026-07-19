Final sin goles: Argentina y España van a la prórroga

Argentina y España deberán definir al campeón del mundo en el tiempo suplementario tras igualar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El encuentro fue intenso y muy disputado, con una selección española que asumió el protagonismo a partir de la posesión del balón y generó las aproximaciones más claras, aunque sin la contundencia necesaria para romper el cero. Por su parte, Argentina mostró solidez defensiva, pero volvió a evidenciar dificultades en ofensiva, careciendo de peso en los últimos metros.

Argentina jugará diezmado el alargue teniendo en cuenta la expulsión de Enzo Fernández al llegar a destiempo ante Pau Cubarsí. Leandro Paredes también pudo ver la roja por reiteración de faltas teniendo amarilla, pero el árbitro no se animó a exhibirle el segundo cartón de amonestación y por ende la roja.

A lo largo del partido, ambos equipos se neutralizaron en los momentos decisivos, lo que mantuvo la incertidumbre hasta el final del tiempo reglamentario. Ahora, con el empate persistente, el título de la Copa del Mundo 2026 se definirá en el alargue, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.